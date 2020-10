Malhação: Viva a Diferença

Benê avisa a Guto que não vai à audição com o seu professor. Dogão fica tenso quando Tato avisa que o culpado pelo atentado pode ser preso. K1 e K2 ironizam o estado de Benê. Fio vai ao colégio Grupo para alertar Ellen. Ellen e Guto fogem do colégio para ver Benê. Jota encontra os celulares. Roney canta uma música para Josefina. Dóris se reúne com os alunos. Malu acusa Ellen e Guto de serem os culpados pelo sumiço dos celulares e mostra a foto dos dois pulando o muro da escola.

Flor do Caribe

Ester cede à chantagem de Alberto, mas exige que passem a dormir em quartos separados. Mila descobre que Natália está apaixonada por Juliano. Ester diz a Márcia que o Grupo Albuquerque deixará de patrocinar a ONG. Vanessa confirma que a distribuidora de biquínis aceitou fazer o clipe com as modelos de Vila dos Ventos. Samuel entrega a Ester o dinheiro que recebeu dos alemães para ajudar a filha a sustentar a ONG. Isabel e os pilotos procuram uma forma de avaliar os documentos trazidos por Gonzalo. Dionísio descobre que sua medalha não está no cofre.

Haja Coração

Leozinho chega para o jantar com Fedora, e Aparício não gosta. Penélope aceita participar do plano de Rebeca e Leonora para não pagarem a conta do spa. Francesca invade a comemoração de Fedora e exige que os Abdala parem de perseguir Giovanni. Apolo pede perdão a Tancinha e os dois se reconciliam. Teodora confessa que foi ela quem difamou Giovanni na internet. Fedora comemora seu noivado com Leozinho. Giovanni fica desconcertado quando Camila lhe diz que sente que ele se importa com ela. Adônis foge de Shirlei. Rebeca, Penélope e Leonora se preparam para executar seu plano de fuga.

A Força do Querer

Cibele é irônica com Ritinha, e Biga se preocupa. Jeiza e os policiais monitoram a conversa de uma facção criminosa. Eurico descobre o furto de seu dinheiro e desconfia de Biga e Nonato. Depois de conversar com a psicóloga, Ivana compra novas roupas. Dantas se surpreende com o comportamento de Cibele. Eugênio não atende o telefonema de Irene, e Ivana desconfia. Ritinha conta para Marilda que Ruy está com ciúmes de Zeca. Alan chega para a festa de noivado de Jeiza, e Zeca não gosta. Jeiza e Zeca ficam noivos. Jeiza é chamada para trabalhar no meio da festa de noivado, e Zeca se irrita.