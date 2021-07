Malhação

Heideguer ameaça Nat. Jade não concorda que Lucrécia conte a verdade para seus alunos. Bete aceita conversar com Simplício. Jeff e os outros alunos fazem uma homenagem a Lucrécia. Simplício afirma para os comparsas que conseguirá voltar para casa. Jeff estranha o comportamento de Mari. Dandara convida René para jantar. Duca vê a luva que Karina ganhou de Pedro.



A Vida da Gente

Ana e Manuela discutem. Nanda conversa com Manuela. Suzana avisa a Renato que tentará salvar seu casamento com Cícero. Nanda conta para Rodrigo sobre a discussão entre Manuela e Ana. Manuela afirma a Iná que Ana a odeia. Olívia conta para Dora que pegou o anel de Sofia e o perdeu. Rodrigo implora que Ana desista de se casar com Lúcio.

Pega pega

Eric briga com Maria Pia depois de sua discussão com Luiza. Maria Pia observa pessoas carregando as malas de Pedrinho com os dólares da venda do hotel e registra o rosto de Malagueta. Pedrinho passa mal ao saber que foi roubado. Nelito informa a Antônia sobre o assalto ao Carioca Palace, e ela passa a investigar o caso. Bebeth diz a Flor que furtou para satisfazê-la, incluindo os óculos que Malagueta usou no roubo. Maria Pia afirma a Luiza que ama Eric. Sandra Helena conta a Júlio que está grávida. Agnaldo e Malagueta pensam no que fazer com a van usada no roubo e onde vão esconder o dinheiro.



Império

Maria Ísis enfrenta Maria Marta e entra na sala de José Alfredo. Danielle chora ao se lembrar da conversa com Érika, sem perceber que é observada por Amanda. Cristina avisa a José Alfredo que a empresa pode ter problemas com a fiscalização. João Lucas conta para Maria Ísis que se casará com Du. Du sofre um acidente. Jairo ameaça Cardoso para ficar com seu pedaço do diamante rosa. Vicente repreende sua equipe. Antoninho elogia o novo chef do botequim de Manoel. Amanda desconfia de Du. Beatriz pensa na mensagem que Cláudio escreveu para Leonardo. Jairo pega o último pedaço do diamante rosa. Maurílio marca um novo encontro com Téo. Amanda confirma para Danielle que voltou para acabar com seu casamento. João Lucas avisa para os seus familiares que se casará com Du.