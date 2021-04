Malhação: Sonhos

Duca confessa para Dalva que não confia mais em Bianca. Nat observa Duca. Edgard finge ser o fantasma de Norma e exige que Nando deixe a Ribalta. Duca pede um tempo para pensar em seu relacionamento com Bianca. Dalva afirma a Heideguer que Duca não irá mais procurar por Alan ou sua ex-namorada. Os alunos da Ribalta enfrentam Lincoln para ajudar Jeff. Lucrécia avisa que precisa viajar para consultar um médico e pede para Edgard cuidar de Jade. Bete alerta Gael sobre o sofrimento de Bianca. Roberta tenta consolar Duca. Contrariando Bianca, Gael procura Duca.

A Vida da Gente

Manuela conta para Ana que se apaixonou por Rodrigo. Manuela e Rodrigo compram uma casa juntos e começam uma grande reforma. Cris e Jonas não dão atenção para o filho Tiago. Lourenço manda um funcionário da editora entregar um convite do lançamento de seu livro para Celina. Eva comenta com Lúcio sobre um tratamento que pode ajudar Ana. Eva assiste ao jogo de tênis de Sofia e sorri, satisfeita com os erros da menina. Marcos encontra Dora na porta do prédio de Vitória. Dora conta para Marcos que se separou e voltou para Porto Alegre.

Salve-se Quem Puder

Kyra/Cleyde tranquiliza os filhos de Alan. Petra insiste em convencer Graziela a internar Ignácio. Alan impede que Ignácio seja assaltado. Luna evita pensar em Téo. Bel e Alexia tentam seduzir Zezinho. Tammy descobre que Bia e Tarantino ficaram juntos. Kyra/Cleyde constata que Ignácio não está tomando o remédio para a memória. Alexia/Josimara e Bel brigam.

Império

José Alfredo discute com Cristina. Orville vai para o mesmo presídio que Elivaldo. Maria Marta se surpreende ao saber que a sala de José Alfredo está trancada. Maria Clara mostra para o pai a nova coleção de joias. Merival fica incomodado com a presença de Maria Marta na reunião da empresa. Marisa tenta descobrir com Valquíria o que ela sabe sobre Maria Marta e Merival. Cláudio vai à casa de Téo. José Alfredo decide marcar uma reunião com os pais de Enrico. Maria Isis se entristece quando José Alfredo desmarca o encontro. Cláudio chega em casa e é carinhoso com Beatriz. Cora reclama de Cristina ter deixado Victor na casa de Xana. Cristina vai até a empresa de José Alfredo e ele se enfurece ao vê-la novamente.