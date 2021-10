Malhação - Cobra vê Karina e Gael abraçados e fica feliz. Zé decide desistir de participar do Warriors para que Duca possa se inscrever. Gael fala para Karina que não deixará ela entrar no ringue para lutar no Warriors. Dandara mostra a Gael o vídeo dela empurrando Lobão para dentro da piscina. Lobão descobre que foi Joaquina que achou o pendrive de Alan. Karina afirma a Cobra que Gael terá que aceitá-la como lutadora profissional. Lobão manda seu advogado entrar com uma medida para não deixar Gael se aproximar de Karina. O médico consegue ver o sexo do bebê de Dandara e Gael.



Nos Tempos do Imperador - Teresa incentiva Isabel a ficar com Augusto. Luísa comenta com Dumas que quer que Gastão seja o escolhido da futura imperatriz. Pilar acredita que Tonico tenha outras intenções ao se aproximar de Zayla. Teresa provoca Pedro com a proximidade de Dumas e Luísa. Zayla sonda Guebo sobre Samuel e descobre que o ex-noivo esteve à procura de sua irmã Mariana. Quinzinho não consegue convencer Lota a permanecer no Rio de Janeiro. O projeto de Samuel é aprovado na Câmara, e Pedro o parabeniza. Borges prende Guebo.



Pega Pega - Eric conta a Bebeth que Isabel prestou um depoimento falso, que o tornou suspeito do acidente de Mirella. Rúbia avisa para Eric e Luiza que sabe que a separação dos dois é falsa. Lourenço comunica a Antônia que localizou o cruzeiro em que Isabel está. Luiza afirma a Antônia que o segredo de Mirella só pode ser contado por Eric. Bebeth não gosta de ver Eric com Maria Pia. Antônia informa a Luiza que Isabel foi encontrada e irá depor na delegacia.



Império - Danielle tenta tocar o diamante, mas Maurílio a impede. Otoniel apaga o vídeo sobre Cora. Carmem fala para Orville que não sabe o paradeiro de Salvador. Maria Marta afirma a José Alfredo que José Pedro não poderia ser filho de Silviano. Josué ouve Cristina falando ao telefone com alguém misterioso e conta para o Comendador. Maria Clara sente ciúmes de Cristina. Severo recebe um telefonema do gerente de seu banco. Lorraine encontra Salvador. Jonas e Carmem pensam em prender Salvador. A joalheria Império começa a se reerguer. O food truck de Amanda e Leonardo é inaugurado. Maria Clara fala sobre seu casamento com Vicente na frente de todos e Cristina ouve.