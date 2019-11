Malhação: Toda Forma de Amar

Rui garante a Rita que conseguirá a guarda de Nina, com ou sem seu apoio. Anjinha repreende Tatoo pelo beijo, e disfarça sua apreensão na frente de Cléber. Vânia estimula Jaqueline a aceitar as tentativas de aproximação de César. Milena conforta César. Regina desabafa com Lígia sobre os preconceitos de Max. Nanda pressiona Raíssa sobre sua possível viagem internacional. Camelo teme que Raíssa deixe o país. Thiago lamenta o sofrimento de Carla por Marco. Marco aconselha Anjinha a contar para Cléber sobre o beijo de Tatoo. Rita e Filipe namoram. Regina conversa com Guga. Jaqueline e Rita insistem que Anjinha conte a verdade para Cléber. Anjinha questiona Rita se Filipe sabe o quanto ela foi apaixonada por Rui.

Éramos Seis

Justina tem uma crise e é contida pelos médicos. Emília se preocupa. Almeida beija Clotilde. Lola aceita a ajuda de Afonso, mas se culpa por mentir para Júlio. Lili e Soraia se enfrentam por causa de Julinho. Assad pede que Karine tenha paciência com Soraia. Clotilde confessa a Lola que está sofrendo em São Paulo. Padre Venâncio ajuda Zeca e Olga a se entenderem. Emília decide levar Justina de volta para casa e Higino comemora. Almeida desabafa com Marion e Alfredo se incomoda ao ver os dois juntos. Lili cobra que Julinho a peça em namoro para seu pai. Karine garante que ajudará Soraia a conquistar Julinho. Carlos se encanta com Mabel. Isabel e Lúcio ficam presos na chapelaria. Júlio ouve quando Lola diz a Alfredo que o rádio que levou para casa não é deles.

Bom Sucesso

Alberto diz a Nana que foi agradável sair com Vera. Vera recebe flores de Alberto. Gisele deixa claro a Diogo que seu interesse por ele é apenas financeiro. O concurso proposto por Evelyn faz sucesso nas redes sociais. Nana avisa a Mário que se separar de Diogo não significa ficar com ele. Gisele e Diogo planejam o consultório da terapeuta falsa. Paloma e Ramon vão com seus respectivos namorados para o ensaio da escola de samba. Alberto vê Paloma e Marcos se beijando no canal de Silvana na internet.

A Dona do Pedaço

Amadeu consegue a redução de pena para Jô. Fabiana garante a Evelina e Antero que se tornará freira. Chega o dia do casamento de Evelina e Antero. Cornélia presenteia Marlene com um vestido branco e Evelina se incomoda. Durante a festa, Antero se lembra de Marlene e declara seu amor. Antero e Marlene se casam. Yohana descobre a corrupção de Camilo, que pede exoneração da polícia. Téo se despede de Maria da Paz. Cornélia pede a Rock para rever Chico. Camilo conta seus planos a Vivi. Otávio flagra Sabrina com Sávio. Fabiana impõe novas regras ao convento. Camilo desconfia da conversa entre Beatriz e Vivi.