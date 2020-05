Malhação: Viva a Diferença

Mitsuko se preocupa com o estado de Keyla. Tato se revolta por não poder falar com a namorada. Keyla se desculpa com Roney. Josefina leva Tonico para a escola. K2 ameaça denunciar K1. Benê não deixa Ellen dispensar Fio. Felipe faz um desenho de Lica. Keyla discute com Tato. Josefina deixa Tonico aos cuidados de Dóris. Lica discute com MB. Josefina devolve Tonico para Roney e elogia Tato. Anderson manda a música de Tina para MC Pimenta. Malu se arrepende de mostrar o vídeo de Lica para Edgar. Roney questiona Tato sobre a paternidade de Tonico.

Novo Mundo

Leopoldina convida José Bonifácio para se hospedar no palácio. Thomas mostra o registro de Vitória e Anna se preocupa. Sebastião acredita na falsa carta da Madre feita por Cecília e autoriza a filha a ajudar o convento. Cecília beija Libério. Diara confirma as suspeitas de Joaquim sobre Jacinto. Dom Pedro não deixa Thomas se apresentar a José Bonifácio. Anna comenta com Leopoldina a estranheza com o comentário de Thomas sobre Vitória. Domitila surpreende Francisco ao afirmar que irá ao palácio. Diara conta para Joaquim o que descobriu sobre Jacinto. Domitila chega e Thomas fica furioso. Joaquim tenta falar com Anna, mas Elvira o impede. Thomas convence Domitila a ir embora do palácio. José Bonifácio recusa o cargo de Ministro.

Totalmente Demais

Jamaica observa Fabinho colocando o relógio na mochila de Jonatas. Lili sente falta de seu relógio e Jonatas se oferece para abrir sua mochila. Fabinho se surpreende ao descobrir que o relógio de Lili não está na mochila de Jonatas. Rosângela e Maristela brigam na rua e são apartadas por Florisval e Montanha. Maristela pede a Florisval que se case com ela. Débora encontra Jonatas na Bastille e pensa em revelar ao rapaz que foi Cassandra quem o dopou durante a festa.

Fina Estampa

Tereza Cristina atenta contra Marcela. Antenor aceita morar na casa de Griselda. Esther decide colocar o nome de Paulo em seu filho. Uma enfermeira comenta que Marcela recebeu a visita de uma mulher que pode ter tirado sua vida. Juan Guilherme pensa em promover Zuleika a gerente da Fashion Moto. Patrícia volta para a pousada. Griselda gosta de ver Antenor arrumar seu quarto. Durante o enterro de Marcela, a enfermeira do hospital encara Tereza Cristina.