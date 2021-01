NOVELAS / RESUMOS DO DIA

Malhação

Guto diz para Josefina que convidou Cícero para assistir à apresentação de Benê. Ellen e Jota introduzem a primeira turma de programação de games. Cícero chega e Josefina pede para ele não entrar, mas o ex-marido não a ouve. Lica e Samantha conversam na caverna e se beijam apaixonadas. Bene fica nervosa ao ver Cícero na plateia. Benê e Guto se apresentam.

Flor do Caribe

Cassiano e Ester tentam convencer Hélio a confessar que foi Dionísio quem mandou matar Samuel. Yvete avisa a Alberto que ouviu Cassiano dizer a Duque que a polícia não tem provas contra ele para intimá-lo a depor sobre a explosão da mina. Chega o dia da entrevista de Ester para a conseguir a guarda de Laurinha. Os tenentes partem para o Rio de Janeiro com a missão de resgatar Dom Rafael. Hélio destrata Zuleika quando ela sugere que os dois fujam. Silvestre aceita o cargo de supervisor dos mineiros, oferecido por Cassiano. Cristal se disfarça para fugir do hotel com Isabel e os tenentes, mas é reconhecida por um dos capangas de Gonzalo.

Haja Coração

Apolo constata que Tancinha e Beto estão juntos. Aparício avisa a Lucrécia e Agilson que o apoio de Safira é importante para que o Grand Bazzar não vá à falência com Fedora na presidência. Safira chega à mansão. Rebeca e Penélope ficam decepcionadas com seu novo apartamento, enquanto Leonora comemora estar sendo reconhecida pela vizinhança. Carmela sente inveja do namoro de Shirlei com Felipe. Camila comenta com Giovanni que é melhor manter segredo para Bruna sobre o relacionamento dos dois. Tancinha afirma a Beto que devolverá o dinheiro que ele e Rodrigo deram para a abertura da cantina.

A Força do Querer

Irene desaparece, e Garcia afirma a Caio que reconheceu a mulher que assassinou seu amigo. Rubinho manda flores para se desculpar com Bibi, e Aurora se preocupa. Caio e Bibi provocam um ao outro. Garcia teme represálias contra ele e Elvira por parte de Irene. Ritinha insiste para que Zeca se aproxime de Ruyzinho. Ivana apresenta Tê a Eugênio. Jeiza conversa com Alan sobre sua decisão de se casar com Zeca. Eurico descobre que uma retirada indevida da conta bancária da empresa foi feita em seu nome.