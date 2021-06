Malhação: Sonhos

Edgard permite que Henrique participe de sua aula. Delma aprova o novo visual de Marcelo, sem saber que foi Roberta quem o ajudou. Jade e João implicam com Henrique. Sol afirma que se vingará de BB. Nat segue as orientações de Heideguer e pede que Duca apresse o encontro com Alan. Duca beija Nat, que se declara para o rapaz. Nat não revela a Heideguer o local do encontro de Duca e Alan. João ofende Dandara, e René intervém. Henrique e Bianca se beijam. João pede desculpas à mãe. Lobão diz a Heideguer que sabe onde é o local de encontro de Duca e Alan.

A Vida da Gente

Rodrigo afirma a Manu que a ama e que quer ficar com ela. Celina aconselha Lúcio a não se envolver demais com Ana. Alice pede para Cícero arrumar um emprego para Renato. Ana não se conforma com a insistência de Eva para que ela volte a jogar tênis. Wilson descobre que o marido de Moema morreu. Eva vê Rodrigo entrar em seu prédio e chama Manuela para ir à sua casa. Ana e Rodrigo se beijam. Manuela e Eva chegam ao apartamento e flagram os dois.

Salve-se Quem Puder

Alexia mente para Zezinho e diz que o traiu para ele aceitar o término do namoro. Junior desconfia de que Alexia/Josimara esteja mentindo para ajudar Renatinha a conquistar o empresário. Dominique garante a Edu que Renzo não sabe que Luna sobreviveu. Pancho informa a Dominique o restaurante onde Mário trabalha. Alejandro e Gabi se preocupam com a exposição de Mário no restaurante. Júlia chega a cidade e Hugo não gosta da presença da sobrinha em sua casa. Kyra provoca um incidente no restaurante para evitar que Rafael beije Renatinha. Rafael pensa ter tido uma visão de Kyra no local e Renatinha fica apavorada ao notar a presença da rival.

Império

Maria Marta enfrenta Danielle e José Pedro convence a esposa a permanecer na mansão. Maria Marta guarda o diamante rosa em seu cofre. Amanda recebe dinheiro de Maria Marta como parte de seu acordo. Cora alerta Cristina sobre Fernando. Naná descobre que Ismael mentiu para proteger Lorraine. Fernando observa Cristina e Vicente juntos. José Pedro pensa em Amanda. José Alfredo se lembra de Sebastião. Tuane diz a Jurema que vai tentar passar um tempo com Victor. Cora atormenta Cristina por causa de Vicente. Fernando vai atrás de Vicente.