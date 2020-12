Malhação

Tato se desespera com a falsa revelação de K2. Todos se divertem na festa de Tonico e Keyla. Deco afirma a Roney que será um pai presente para Tonico. Tato questiona K2 sobre a veracidade da gravidez. Lica pensa em Samantha. Fio conta a Anderson e Tato que passou a noite com Clara. Ellen conta a Fio que ficou com Jota. Noboru estranha a ausência de Tato e questiona Lica e Tina. Tina afirma a Lica e Mitsuko que irá morar com Anderson. Tato pressiona K2 a refazer o teste de gravidez na sua presença.

Flor do Caribe

Alberto humilha Ester. Cassiano avisa a Taís que irá viajar, mas não revela seu destino. Ester diz ao pai que fará de tudo para destruir Alberto. Taís e Mantovani se beijam. Carol grava o vídeo com o recado de Veridiana e seus netos para Maria Adília. Duque avisa a Mantovani que Cassiano foi atrás de Dom Rafael. Mantovani manda Rodrigo, Ciro, Isabel e Amadeu para o Rio de Janeiro a fim de proteger Cassiano. Cassiano procura Dom Rafael no quarto do hotel e fica surpreso ao ser recepcionado por Cristal.

Haja Coração

Bruna diz a Enéas que tem uma ideia para afastar Giovanni de Camila. Agilson recebe Rebeca fingindo ser Aparício. Leozinho avisa a Dinamite que deseja tirar a vida de Aparício para herdar o patrimônio dos Abdala. Carmela instiga Tancinha a ir à boate em que Apolo está com os patrocinadores. Nair confessa a Larissa que não gosta de Edu. Aparício comenta com Agilson que Pedro está envolvido em uma investigação. Enéas avisa a Bruna que irá desmascarar Giovanni. Fedora expulsa Aparício de casa, em respeito à última vontade de Teodora. Beto se sente vitorioso quando Tancinha decide confrontar Apolo.

A Força do Querer

A polícia descobre a fuga de Rubinho e outros traficantes e Jeiza comanda uma operação de resgate no morro. Bibi e Rubinho se apavoram com o tiroteio. Aurora tem a casa revistada e Silvana a consola. Durante a perseguição aos traficantes, Bibi reconhece Jeiza. Dantas e Eurico pensam em empregar Bibi e custear seus estudos. Nonato confunde Ivana com um rapaz. Bibi se surpreende quando Rubinho anuncia que se tornou importante no tráfico. Aurora revela a Caio que Bibi fugiu com Rubinho. Irene reconhece Ritinha nadando como sereia e manipula Eugênio para ir a seu encontro. Zeca conta para Jeiza que foi abandonado por sua mãe.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA