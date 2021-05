Malhação: Sonhos

Alan assiste ao vídeo enviado por Duca. Pedro beija Karina na frente de Cobra. Karina comenta na academia que Duca beijou Roberta, e a notícia se espalha. Santiago, Sol, Lírio e Rico chegam para ensaiar no auditório da Ribalta, e Nando e Pedro protestam. Lobão fala de Roberta para Cobra e Luiz, e Nat desconfia. Sol ouve o teste de Joaquina e reage com despeito quando ela é escolhida para ficar em seu lugar. BB afirma que Bianca irá sofrer quando Karina descobrir que ela pagou Pedro para namorá-la. Nat recebe uma resposta de Scorpio.

A Vida da Gente

Ana pede para trabalhar na ONG de Lúcio. Rodrigo convida Manuela para viajar. Júlia decide ficar com Ana durante o fim de semana em que Rodrigo e Manuela viajarão. Sofia sai com Miguel, e Vitória a repreende pela demora na volta para casa. Eva insinua para Júlia que a menina passará a morar com Ana.

Salve-se Quem Puder

Helena se irrita com a curiosidade de Luna/Fiona. Hugo revela a Dominique que o policial Ivo chegou até ela através de um retrato falado feito no México. Alexia diz a Zezinho que não poderá ficar para o jantar que ele preparou por causa de um compromisso no trabalho. Dominique fica irritada quando Renzo afirma que não quer trabalhar com ela. Téo incentiva Micaela a estudar nos Estados Unidos. Dulce repreende Marlene, ao notar que a afilhada está interessada em Mário. Alexia/Josimara se surpreende com o jantar romântico preparado por Renzo. Dominique pensa em ‘dar um susto’ em Rafael para amedrontar Renzo. Helena impede que Enéas entregue o resultado do exame para Téo. Alexia/Josimara pergunta a Renzo se ele matou a pessoa que afirma ter sido especial para ele.

Império

Silviano avisa que José Alfredo e Maria Marta não dormiram em casa. Vicente pede para Cristina marcar um dia para eles saírem com Victor. José Alfredo e Maria Ísis se reconciliam. Téo flagra Robertão e Érika se beijando. Xana aconselha Juliane a retomar o posto de rainha de bateria da escola de samba. Leonardo aborda Robertão na rua. Jurema avisa a Cláudio que Leonardo foi agredido na rua e desmaiou. Enrico nomeia Vicente como responsável pelo bufê da festa da joalheria Império. Cora pede ajuda a Fernando para fazer um exame de DNA. Cláudio e Leonardo vão à casa de Robertão.