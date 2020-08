Malhação: Viva a Diferença

Tina discute com Anderson. Keyla e Tina compõem uma música para a apresentação na Balada Cultural. Guto ajuda Benê a se defender da provocação de K1 e K2. Lica confronta Marta. Tina recebe uma mensagem de um produtor musical interessado em seu trabalho. Lica e Clara fazem as pazes. Ellen anuncia a Bóris que aceita ser aluna do colégio Grupo. Jota comenta com Malu sobre a bolsa de estudos oferecida a Ellen. Benê conversa com Guto sobre Clara. Anderson descobre que Samantha armou para se encontrar com ele. Edgar confronta Bóris sobre a bolsa de estudos de Ellen.

Novo Mundo

Anna e Piatã preparam-se para acessar o galeão espanhol. Domitila, Benedita e Rosa se instalam no Rio e Leopoldina tem um mau pressentimento. Elvira prepara a estreia de sua peça sobre Leopoldina. Sebastião publica uma falsa notícia sobre Dom Pedro, assinada por Libério. Thomas chega a Paraty. Thomas rende os grupos de Anna e Fred e exige saber onde está o galeão, usando Liu como refém. Domitila afirma a Chalaça que ninguém irá separá-la de Pedro. Ferdinando desiste de seu casamento e foge de Greta. Sebastião vê Matias com Luana. Fred, Liu, Jacinto e Hassam chegam ao navio, mas são atacados. Thomas consegue entrar no galeão com Anna, e Joaquim chega para resgatá-la. O navio pega fogo, e Anna e Joaquim ficam encurralados.

Totalmente Demais

Cassandra pede a Hugo para lhe comprar uma revista, para que ela possa fazer sucesso. Hugo ensina a Gilda a receita da empada do Flor do Lácio. Fabinho vê novamente uma mulher parecida com Sofia e vai atrás dela, que consegue escapar. Hugo revela a Pietro e Lu que planeja comprar a revista Totalmente Demais para Carolina voltar ao posto de direção. Sofia visita Jacaré na prisão.

Fina Estampa

Paulo e Esther se desculpam um com o outro pelo beijo. Pereirinha encontra Tereza Cristina. Joana revela para o delegado Paredes que Íris e Alice serviram de álibi para Tereza Cristina em troca de dinheiro. Esther se encanta ao ver Paulo falando com Vitória. Celina conta para Beatriz que Esther voltará para casa, e a arquiteta decide esperá-la em seu prédio. Griselda, Amália e Vilma pensam na festa de casamento. Crô deseja fazer o videoclipe de Solange, e Baltazar reclama. Beatriz invade o apartamento de Esther, e as duas se enfrentam.

