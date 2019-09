Malhação: Toda Forma de Amar

Rita começa a contar sua história com Rui para Meg, mas para quando Guga chega. Carla se arrepende de ter beijado Marco e pensa em Madureira e Neide. Rita se atrapalha e deixa escapar para Max que seu namoro com Guga é uma farsa. Beto tenta se desculpar com Meg. Max e Regina decidem conversar com Guga sobre Rita. Neide desmascara Marquinhos e suspende o menino. Cléber apoia Anjinha, que decide visitar o túmulo de sua mãe. Raíssa passa mal e Nanda implica com a menina. Milena desabafa com Vânia e Jaqueline sobre o divórcio de César e Karina. Marco confessa a Neide que foi Anjinha quem lhe mandou as flores e o bilhete. O juiz convoca Lígia e Rita para falar sobre Nina.

Órfãos da Terra

A Juíza pronuncia a sentença de Dalila. Benjamin conta para Letícia que está montando um projeto secreto. Mágida e Aline fazem as pazes. Bóris tem uma ideia para ajudar Mamede. Abner quebra um vaso e se apavora. Martin acerta com Padre Zoran e Bruno a realização do desfile de sua marca. Rania tenta consolar Dalila, que a ignora. Zuleika e Almedinha flagram Cibele e Péricles na cama. Rania sofre por conta de Dalila. Miguel encontra as peças que Abner tentou esconder e o demite. Rogério e Eva ficam atraídos um pelo outro. Youssef se apresenta para O advogado de Dalila. Fauze é preso. Ester arruma outro emprego para Abner. Bruno recebe seu prêmio em uma cerimônia solene. Dalila entra em trabalho de parto.

Bom Sucesso

Nana acusa Alberto de estar hipnotizado por Paloma. Ramon alerta Gabriela para não mentir para Paloma, quando a enteada decide ir para a casa de Vicente. Gabriela mente para Eugênia sobre sua mãe. Marcos consegue reanimar o bar, que volta a ser procurado pelos clientes. Paloma é demitida por Alberto. Ramon se prontifica a acompanhar Paloma para receber sua rescisão. Diogo avisa a Alberto que ele não irá mais ver Paloma. Diogo recebe Paloma e Ramon com hostilidade e mente dizendo que Alberto não quer vê-la. Marcos descobre que Alberto demitiu Paloma.

A Dona do Pedaço

Vivi desiste de sua viagem e pede um tempo a Camilo. Maria da Paz afirma a Rock e Téo que deseja que Jô continue perdendo seu dinheiro. Beatriz e Linda se preocupam com a situação de Vivi. Kim tem uma ideia para afastar Vivi e Chiclete de Camilo. Fabiana aceita testemunhar contra Chiclete e alerta Camilo sobre uma possível fuga da irmã. Rock convida Joana para assistir à sua luta. Paixão surpreende Kim em sua casa e a moça cede às investidas. Vivi decide esconder a verdade de Chiclete para protegê-lo. Cornélia compra a mansão de Jô. Camilo interrompe novamente a fuga de Vivi. Fabiana diz a Vivi que está sendo coagida por Camilo a testemunhar contra Chiclete.