Malhação: Sonhos

Jade afirma a Cobra que usará o segredo de Bianca para conseguir o papel de Julieta. Cobra exige que Jade não prejudique Karina. Sol e Wallace pensam em formas de arrecadar dinheiro para comprar as passagens de Mari e Jeff para o Rio de Janeiro. Lucrécia aconselha Jade. Jade confessa a Cobra que quer o papel de Julieta para que sua mãe a veja no palco. Duca e Gael comentam com Heideguer sobre sua desconfiança com a prisão do suposto assassino de Alan. Cobra garante que ajudará Jade a conseguir o papel de Julieta, mas pede à menina que não chantageie Bianca.

Nos Tempos do Imperador

Luísa explica a Pilar que a acusação a Samuel é falsa. Thereza arma para ter um dia de folga nos estudos de Isabel e Leopoldina. Eugênio se insinua para Pilar, que afasta o conde. Pilar confronta Samuel, que revela à moça que é filho de Ambrósio. Quinzinho e Licurgo pedem a Thereza que interceda contra a demolição de sua taberna. Baltazar e Abena explicam a Samuel sua ação em favor das pessoas escravizadas. Floriano quase flagra Jerusa com Tonico. Pedro e Luísa se beijam.

Pega-Pega

Júlio tem uma ideia para devolver a mala de dinheiro para Pedrinho. Maria Pia insinua para Eric que ele deveria conhecer o lugar em que trabalha. Bebeth se esquiva de responder a Mathias sobre as recordações de sua mãe. Malagueta, Agnaldo e Sandra Helena impedem Júlio de devolver a mala para Pedrinho. Malagueta avisa a Júlio que ficará com a mala do garçom por um tempo. Eric questiona Sabine sobre sua saúde, ao descobrir que ela foi vista na companhia de um médico. Maria Pia e Malagueta seguem Luiza e veem a neta de Pedrinho entrar em um carro com Flávio.

Império

Cora guarda o anel de José Alfredo. José Alfredo viaja para uma cidade do interior. Orville encontra Salvador. Merival avisa que Maria Marta e seus filhos devem obedecer às determinações do Comendador para não se prejudicarem na partilha da joalheria Império. José Pedro constata que as contas da joalheria Império estão zeradas e faz uma reunião com seus irmãos. José Alfredo chega a sua nova cidade e compra um lote em um garimpo. Maurílio conta para Téo sobre a crise financeira da joalheria Império. José Alfredo começa a trabalhar no garimpo.