Malhação: Sonhos

Karina ouve quando Pedro fala mal de seu comportamento e se enfurece, antes de escutar a declaração do menino. Jade implica com Karina. Sol incentiva Jeff a fazer o teste de dança para o clipe. Karina desabafa com Duca. Roberta afirma a Indira que conseguirá seduzir Marcelo. Bianca pede que Pedro não desista de sua irmã. Lírio alerta Jade sobre Cobra. Karina afirma a Gael que não quer saber de Pedro. Cobra garante a Jade que a ajudará a passar no teste para o clipe. Tomtom visita Karina. Roberta intima Marcelo a ficar com ela.

A Vida da Gente

Ana sofre um trauma no acidente. Iná tenta desesperadamente falar com as netas. Eva lê a carta deixada por Ana enquanto ela é levada pela ambulância para o hospital. Alice deixa a festa sozinha depois de ser humilhada por um garoto. Cícero se desespera ao ver o carro da filha na reportagem sobre o acidente. Iná e Rodrigo ficam apreensivos ao saberem o que aconteceu e correm para o hospital. Manuela implora que a enfermeira lhe dê notícias sobre Ana e Júlia. Lúcio fala para a família que Ana precisa ser operada e que corre risco de vida. Eva implora que ele a deixe ver a filha.

Haja Coração

Beto salva Bia do sequestro. Bruna conta para Giovanni que foi a responsável pela explosão do depósito. Beto avisa Tancinha que pedirá o divórcio. Camila e Enéas encontram pista do paradeiro de Bruna e Giovanni. Aparício conta para Rebeca que se separou de Teodora. Camila descobre que Bruna comprou um chalé no interior. Leonora sente falta de Adônis. Epaminondas decide se dividir entre Teodora e Safira. Guido chega à casa de Francesca. Adônis recusa o presente de Nair. Shirlei descobre que o padrasto de Felipe é seu pai. Tancinha conta para Apolo que Beto salvou Bia. Camila é ameaçada por Bruna após descobrir onde Giovanni está.

Amor de Mãe

Marconi ameaça Betina para Sandro, que vai ao encontro dos dois. Raul e Vitória se preocupam com a reação do filho. Lurdes decide ir até o bar de onde foi enviado o e-mail falso sobre Domênico. Sandro liberta Betina, que se desespera com a situação do noivo. Magno percebe que Lídia quebrou o encanamento de seu banheiro intencionalmente. Betina alerta Raul e Vitória, que acionam a polícia. Sandro ajuda Marconi a escapar. Raul ameaça Álvaro para salvar Sandro. Marconi morre nos braços de Sandro.