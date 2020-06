Malhação: Viva a Diferença

Malu sugere que Edgar tente seduzir Marta. Marta conversa com sua advogada. Deco manda uma mensagem para Keyla. Bóris e Dóris conversam sobre o problema criado por Edgar e Lica. Julinho atrapalha o namoro de Josefina e Roney. Bóris pede para Edgar convocar uma reunião de pais. Lica fica intimidada ao chegar à escola, e Tina a apoia. Clara provoca Lica com a ajuda de alguns alunos e reage com despeito ao ver Felipe consolar a rival. K1 implica com Benê, que a enfrenta.

Novo Mundo

Thomas prende Anna e usa Vitória para castigá-la. Anna descobre que foi traída por Liu. Sebastião instiga os representantes das províncias contra Dom Pedro. Quinzinho se irrita ao ver Germana e Licurgo com as roupas de seus pais. Jacira se perde ao tentar ir atrás de Tibiriçá. Piatã não sabe o que fazer para se tornar um Pajé. Diara tem uma ideia para tentar animar Ferdinando. Thomas manda Domitila convencer Dom Pedro a nomear Francisco como seu secretário. Bonifácio descobre a estratégia de Sebastião para prejudicar Dom Pedro. Dom Pedro e Domitila dançam durante o sarau e todos fazem comentários. Leopoldina procura a comitiva dos representantes das províncias.

Totalmente Demais

Carolina garante a Lili que não existe nada entre Germano e ela, mas a dona da Bastille exige que a jornalista convoque a imprensa para anunciar o fim do concurso Garota Totalmente Demais. Dino perde a oficina para Cordeiro ao não conseguir pagar sua dívida com o agiota. Zé Pedro alerta Germano sobre a multa de rompimento de contrato com a Totalmente Demais. Lili anuncia o fim do concurso em coletiva, mas é interrompida por Germano.

Fina Estampa

Paulo pede para Griselda deixar a casa de Tereza Cristina. Griselda reclama da presença de Pereirinha e Enzo em sua festa. Tereza Cristina manda Crô chamar a polícia para acabar com a festa de Griselda. Enzo dança com Danielle, e Pedro Jorge a aplaude. Deusa corta os cabelos de Reinaldo enquanto ele dorme. Zambeze encontra o computador de Marcela, e Álvaro vê um vídeo que a jornalista fez antes de morrer. Amália consegue um advogado para defender Rafael. Pereirinha dorme com Tereza Cristina. Paulo rasga os desenhos de Esther.