Malhação: Sonhos

Karina se recusa a dar explicações para o pai e é ríspida com Bianca. Gael orienta Karina a não procurar briga na rua para descontar a raiva. Dalva consola Duca. Sol inventa uma desculpa para Lincoln e convence Jeff a estudar na Ribalta sem que o pai saiba. Karina decide parar de falar com Bianca. Cobra se desculpa com BB. João não vai à escola. Jeff chega para suas aulas na Ribalta. Jade se atrapalha na aula de dança. Lobão procura Cobra. Duca se declara para Bianca, e Karina vê. Karina pede para lutar com Cobra novamente, e Lobão ouve a conversa dos dois.

Flor do Caribe

Ester afirma para Amaralina que não está grávida. Aurora chega a Vila dos Ventos. Otto garante a Dionísio que o ajudará a fugir do Brasil. Manolo diz a Aurora que a neta poderá entrar na casa de Dionísio como cozinheira. Cassiano comenta com Olívia que está preocupado com Ester. Aurora revela a Lindaura que grampeará o telefone da casa de Dionísio. Ester resolve ir à cidade de Natal de bugue e acaba sofrendo um acidente. Alberto presencia o acidente de Ester.

Haja Coração

Camila diz a Giovanni que não consegue parar de pensar no rapaz. Apolo se preocupa com a possibilidade de magoar Tamara. Seguindo as orientações de Aparício, Agilson é rude com Rebeca e lhe apresenta o contrato de casamento. Giovanni desiste de viajar com Bruna. As amigas de Rebeca ficam horrorizadas com as cláusulas do contrato de casamento e incentivam a arquiteta a não aceitar. Tancinha tem novamente uma reação alérgica ao beijar Beto e vai parar no hospital. Francesca leva um susto quando Rodrigo anuncia que quer se casar com ela. Guido avisa a Vitória que precisa aparecer para seus filhos.

A Força do Querer

O policial confere os documentos de Silvana. Eurico interroga Dita ao não encontrar Silvana. Jeiza diz a Cândida que falará com Caio sobre a situação de Zeca e Ruy. Silvana é rendida por bandidos, mas Bibi a defende. Eurico e Simone confrontam Silvana. Bibi resgata Dedé e se despede de Aurora. Abel discute com Zeca e afirma que irá para Parazinho. Preocupada com o desfalque na empresa, Cibele questiona Simone e Ivan sobre Nonato. Irene inventa para Eugênio e Joyce que terá uma menina. Caio conforta Aurora. Simone descobre que Silvana estava com Bibi.