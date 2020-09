Magazine Confira o resumo das novelas desta quarta-feira, 16 de setembro de 2020

Malhação: Viva a Diferença Malhação: Viva a Diferença Lica chega com MB à escola e tenta despistar Marta. Bianca e Júlia cobram proteção de Clara junto a Malu. Lica pressiona Clara sobre as atitudes de Malu. Nena e Das Dores acompanham Ellen à escola e exigem uma posição de Edgar sobre a agressão sofrida por ela. Edgar faz com que Bianca, Júlia e outros alun...