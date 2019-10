Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe enfrenta Joaquim. Max não deixa Meg falar com Beto. Lígia salva a vida de Luana. Carla obriga Raíssa a se desculpar com Nanda por namorar Camelo. Nanda encontra o caderno de poesias de Camelo no quarto de Raíssa e o guarda em sua bolsa. Anjinha ignora Cléber por causa de Marco. Cléber não consegue fazer Anjinha parar de falar em Marco. Meg desabafa com Regina sobre Beto. Rita teme que o confronto com Joaquim atrapalhe seus encontros com Nina. Filipe discute com o pai por causa de Rita, e Lígia o repreende. Rui questiona Rita sobre a suposta morte de sua filha.

Éramos Seis

Marion aconselha Júlio a conversar com os filhos. Julinho quebra um objeto da casa, e Alfredo assume a culpa. Shirley conversa com João. Olga se entristece quando Zeca avisa que voltará para Itapetininga. João se declara, e Shirley fica confusa. Inês pede para Afonso escrever em seu caderno de recordações. Júlio tenta conversar com Alfredo. Candoca manda avisar Olga e Clotilde sobre a doença de dona Maria. Isabel convence Júlio a fazer uma festa de aniversário para ela. Olga fica animada quando Zeca recebe uma carta de Emília. Assad cobra uma resposta de Júlio. Shirley conta para Afonso sobre a conversa que teve com João. Almeida revela a Júlio que é casado. Júlio se encontra com o investidor indicado por Marion. Afonso vê João falando com Inês e se desespera.

Bom Sucesso

Ramon não concorda com o retorno de Paloma para a mansão. William entrega a Gisele a medalha que Yuri esqueceu. Alice e Gabriela pedem a Paloma para não voltar a trabalhar para Alberto. Gisele e Yuri se beijam. Ramon vibra ao saber que conseguiu o apoio da NBA para o projeto de basquete na quadra de Bonsucesso. Ramon fica decepcionado quando Alice lhe conta que Paloma decidiu voltar a trabalhar na mansão. Alberto promete a Paloma que irá ajudá-la a realizar seus sonhos. Ramon termina seu noivado com Paloma.

A Dona do Pedaço

Régis é colocado em uma cela. Antero tem uma lembrança com Marlene e pensa que é Evelina. Fabiana planeja acabar com o romance de Rock e Joana. Abel avisa que se classificou para o concurso. Gladys critica relacionamento de Lyris com Rael. Tonho afirma que Maria da Paz entrará no concurso. Berta ajuda Vivi a se encontrar com Chiclete. Régis confidencia seu álibi a Maria da Paz. Zé Hélio induz Beatriz a terminar com ele e Linda avisa a Otávio. Fabiana pensa em fazer uma festa surpresa para Rock. Maria da Paz acredita na inocência de Régis e conversa com Amadeu. Fabiana contrata Joana para a trabalhar na festa de Rock e arma contra os dois. Começa o programa do concurso de bolos na televisão e Maria da Paz lamenta sua desclassificação.