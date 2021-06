Malhação: Sonhos

Bianca e Jade ficam constrangidas com a exibição do capítulo da novela. Lucrécia repreende Jade ao vê-la arrancar seus fios de cabelo. Pedro se aconselha com Nando e René. Cobra pede para Jade assistir ao seu exame de grau no muay thai. Pedro exige que Karina veja o seu show na Aquazen. Rute, Lincoln chegam com Jeff para se despedir de Mari. Heideguer chega à academia de Gael. Dalva tenta tranquilizar Duca. Jade pede para ir à sessão de quimioterapia com Lucrécia. Mari e Jeff se despedem. Vicki se insinua para Pedro. Os lutadores da Khan e da academia de Gael se enfrentam.

A Vida da Gente

Ana e Rodrigo decidem ir à terapeuta de Júlia. Sofia critica a atitude de Marcos no trabalho. Francisco agradece Nanda pelo trabalho em sua mochila. Iná aconselha Ana a viver sua história com Rodrigo. Ana pede para se afastar da ONG. Jonas decide comprar um presente de aniversário para Ângela. Júlia fica desconfiada quando Ana e Rodrigo vão buscá-la na escola. Renato é destratado por um cliente e fica constrangido quando Cícero se aproxima. Eva flagra Ana e Rodrigo se beijando.

Salve-se Quem Puder

Dominique orienta Edu a ir até sua casa e atirar contra o invasor. Agnes e Mário combinam de se encontrar. Tarantino escuta Alan dizer a Ignácio que está namorando Kyra/Cleyde. Alexia encontra o anel de sua avó na gaveta do quarto de Renzo e mostra a Zezinho o seu amuleto da sorte. Ermelinda percebe o vulto de Edu fora da casa. Kyra se esconde com Filipa. Dominique avisa a Renzo que a casa foi invadida, e o rapaz resolve ir ao local verificar. Edu acorda zonzo após a pancada e se depara com Zezinho, Ermelinda e Filipa.

Império

Enrico é avisado sobre o acidente com sua mãe e Antônio conta para Cláudio, que se desespera. José Alfredo se surpreende com a solidariedade de José Pedro. Jairo e Otoniel chegam ao Rio de Janeiro e Jurema pede para Tuane deixá-los ficar em sua casa. O médico informa o estado de saúde de Beatriz e Cláudio pede para ver a esposa. Wilson tenta convencer Salvador a conseguir mais ferramentas para a fuga. Robertão se encontra com Érika. Orville descobre por Juliane que José Alfredo frequenta o bar de Manoel. Leonardo marca um encontro com Amanda. José Alfredo vê Maria Marta com Maurílio.