Malhação: Viva a Diferença

Tina deixa a casa da família. Felipe e MB lamentam a saída de Lica do colégio Grupo. Gabriel chega para sua temporada com Roney. Tina pede para morar na casa de Das Dores, e Nena exige que ela avise à sua família. Noboru tem uma conversa com Anderson e decide permitir que Tina se mude para a casa do rapaz. Noboru afirma a Mitsuko que ela está afastando suas filhas. Felipe avisa a Ellen sobre a festa de despedida de Lica. Os Lagostins se apresentam no colégio Grupo, em homenagem a Lica, que se despede da escola.

Flor do Caribe

Alberto e Dionísio negam que as joias sejam deles. Samuel não se conforma com o fato de Dionísio ter conseguido escapar da acusação de roubo das joias. Lindaura teme por Ester estar na casa de Dionísio. Carol conta a Lino que Maria Adília morreu há três anos, segundo vídeo gravado por seu marido. Veridiana não acredita que a filha esteja morta. Dionísio revela a Alberto que queimou as fotos que estavam no bunker. Alberto pergunta a Ester se foi ela quem fez a denúncia contra ele e Dionísio para a polícia.

Haja Coração

Tancinha acusa Apolo de ter usado o beijo que Beto lhe deu como desculpa para terminar o namoro. Apolo acredita que Tancinha se interessou pelo dinheiro de Beto. Bruna repreende Giovanni por ter ido atrás de Camila. Dinamite avisa a Leozinho que contratou capangas para eliminar Aparício. Giovanni acusa Aparício de ser o responsável pelo atentado à Peripécia e à casa de Camila. Leozinho pede a Dinamite que aborte o plano contra Aparício. Shirlei descobre que Adônis usa o dinheiro de Nair para noitadas com Carmela. Apolo se surpreende ao ver Tancinha entrando em um carro com motorista enviado por Beto.

A Força do Querer

Bibi teme pela segurança de Caio ao ouvir Alessia ameaçá-lo. Caio se incomoda com a presença de Jeiza. Alessia percebe o nervosismo de Bibi, que coloca a culpa em Jeiza. Cibele tenta se reconciliar com Anita. Irene exige que Eugênio mande Ruy se afastar dela. Silvana pede para Nonato mentir para ajudá-la. Ivana e Cláudio se reencontram. Joyce se recusa a ouvir notícias de Eugênio. Caio repreende Ruy por ameaçar Irene. Eurico manda Dantas descobrir a legalidade de um documento escrito por Otávio. Cláudio confirma com Ivana a viagem dos dois. Irene liga para Joyce. Jeiza recebe flores de Caio e Zeca descobre.