Dandara confidencia a Mari que acredita que esteja grávida de Gael. Gael descobre que Wallace e Karina estão inscritos no campeonato Warriors sem a sua aprovação. Bianca decide reassumir seu papel de Julieta no espetáculo da Ribalta e Henrique comemora. Gael confronta Lobão e Karina afirma que está preparada para disputar o campeonato. Wallace se prepara para pedir a permissão de Gael para lutar. Lobão provoca Gael, que agride o rival e acaba sendo detido pela polícia. Gael percebe que Lobão armou para que ele se prejudicasse. Karina desabafa com Cobra sobre sua situação com Lobão e Gael. Duca alerta Wallace sobre a reação de Gael à sua inscrição no campeonato. Gael assume seus erros ao agredir Lobão. Dandara revela a Gael que está grávida.

Samuel e Luísa tentam despistar Pilar. Tonico explica a Nélio seu plano para atrapalhar Pilar. Todos se preparam para a cerimônia de posse dos deputados. Pilar discute com Samuel. Dolores admira a irmandade das princesas. Pilar apresenta Samuel a Dolores. Lota e Batista importunam Teresa. Tonico provoca Pedro, que percebe os planos do deputado. Dolores segue as orientações de Tonico e inventa uma mentira para Pilar sobre Samuel.

Madalena fica arrasada quando Sabine lhe oferece dinheiro para se afastar de Dom. Anto^nia deduz que Isabel esta´ lhe evitando. Malagueta guarda a mala com o dinheiro roubado em um arma´rio de uma academia de gina´stica. Dom avisa a Sabine para se afastar de Madalena e Cristo´va~o. Adriano revela a Dom que Sabine na~o esta´ bem de sau´de. Arlete leva um susto ao saber que o passageiro de seu ta´xi e´ Eric e acaba sofrendo um acidente.

Jesuína faz um telefonema e avisa sobre a visita do Comendador. Xana não gosta do futuro pai adotivo de Luciano. Xana se surpreende com Aline. Helena pede para encontrar Érika. Orville tem um mau pressentimento sobre o leilão. José Alfredo avisa a Maria Ísis que se esconderá em sua casa. Maria Clara desdenha os desenhos de Amanda. Antônio comenta com Vicente que está interessado em Naná. Carmem ouve Helena conversar com Salvador sobre o leilão. Marta começa sua entrevista com Téo.