Malhação: Viva a Diferença

Malu afirma a Edgar que Bóris quer acabar com a escola. Anderson não aceita fazer a entrega. Lica afirma aos alunos que eles podem mudar a opinião dos pais na reunião. Malu pede a Clara para ajudá-la na reunião de pais e mestres. Josefina reclama da demora na finalização da obra na escola. Keyla leva um fora de Tato, e discute com K2. Luís conta a Marta que Clara brigou com ele por causa de Malu. Roney insiste para Keyla ligar para Deco. Clara pressiona Guto contra Lica e Tina na reunião. Ellen tenta estudar com Fio. Das Dores exige que Tato volte para a escola para ajudá-la a fazer suas coxinhas. Edgar chega à reunião.

Novo Mundo

Joaquim encontra Anna no convento. Madre Assunção ouve vozes e entra no quarto de Anna. Amália lembra de Carlota Joaquina. Tibiriçá tem uma visão sobre o futuro de Piatã na aldeia. Bonifácio obriga Patrício a se desculpar com Lurdes. Thomas se enfurece ao saber que Joaquim está solto e que Elvira está viva. Greta pede a Diara não contar para Wolfgang que ficou sozinha com Ferdinando. Bonifácio critica Dom Pedro por fazer negócios fora do Paço. Germana constata que Hugo está apaixonado por Elvira. Olinto teme que Anna se afaste do convento. Thomas e Joaquim duelam. Anna encurrala Thomas para salvar Joaquim.

Totalmente Demais

Arthur diz a Eliza que não consegue parar de pensar nela. Zé Pedro avisa a Carolina que Dorinha está no hospital, em estado grave. Fabinho estranha a presença de Cassandra na Bastille. Zé Pedro avisa aos filhos que Dorinha está no hospital. Carolina pede a Lu que fique em sua casa cuidando dos sobrinhos. Arthur comemora o tema da nova prova do concurso, confiante na vitória de Eliza. Arthur descobre sobre o estado de saúde de Dorinha e afirma a Carolina que jamais irá abandoná-la.

Fina Estampa

Griselda tenta argumentar com Renê, mas ele não a perdoa. Pereirinha e Enzo estranham a quantidade de malas de Teodora. Tereza Cristina acredita que Griselda conheça seu segredo. Chiara procura Letícia. Renê e Tereza Cristina se preocupam com o sumiço do filho. Tereza Cristina suspeita que o amigo secreto de Crô ainda esteja vivo. Beatriz ameaça contar para Esther sobre sua filha, e Danielle se desespera. Griselda oferece dinheiro para Íris revelar o segredo de Tereza Cristina.