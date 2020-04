Malhação: Viva a Diferença

Tato e Keyla mentem para K2. Felipe e MB convencem Clara a ir à festa. Marta e Luís veem Malu e Edgar no restaurante. Tina faz uma homenagem para Keyla, com a ajuda de Anderson. Ellen se recusa a dançar com Fio. Felipe toca a mão de Lica, sem que Clara veja. Ellen e Jota copiam os contatos dos convidados da festa. K1 e Juca dançam juntos. Tato faz um discurso para elogiar Keyla. Ellen conserta o aplicativo no celular de Jota. Keyla beija Tato, e Benê os fotografa. Tina e Anderson se beijam, e Telma não gosta. Clara vê Lica e Felipe juntos, e alerta MB.

Novo Mundo

Pedro anuncia ao povo que sofreu um atentado, e Joaquim se surpreende ao saber que ele é o Príncipe Regente. Joaquim revela a Pedro que é o marinheiro que salvou a vida de Leopoldina. Chalaça rasga a carta que Domitila escreve para Pedro. Pedro entra com Joaquim no palácio por uma passagem secreta. Anna e Joaquim se reencontram. Joaquim revela que veio falar com Leopoldina, e Anna lhe cobra explicações. Thomas se surpreende ao ver Joaquim falando com Anna e anuncia ao rival que está noivo da professora. Wolfgang afirma a Diara que comprará Idalina e Matias. Elvira se despede de Quinzinho. Chalaça procura Domitila e os dois se beijam. Germana se emociona com a partida de Elvira. Joaquim invade o quarto de Anna e admira seus desenhos. Thomas tenta falar com a noiva, mas ela o manda embora do palácio. Joaquim leva Anna para a aldeia dos índios.

Totalmente Demais

Florisval ofende Jonatas. Arthur afirma a Carolina que escolherá o júri do concurso a seu lado, para evitar fraudes. Eliza se livra do cartão de visitas de Arthur. Cassandra descobre que a Excalibur tem interesse em Eliza, e chantageia Adele. Jonatas procura Rosângela e convence a mãe de que trabalha honestamente, mesmo morando na rua. Fabinho diz a Jonatas que, caso consiga aprovar o projeto de despoluição do rio Tamanduá, arrumará um emprego para ele na Bastille. Jonatas sugere que Fabinho envolva as pessoas da comunidade no projeto. Eliza entra no carro de Arthur para fugir de Jacaré e Braço.

Fina Estampa

Tereza Cristina ofende Antenor, que vai atrás de Patrícia. Wallace é retirado do octógono em uma maca. Antenor é expulso da festa. Tereza Cristina pega o endereço de Griselda com Crô. Baltazar confessa a Tereza Cristina que não gosta de Griselda. Wallace mente para o médico sobre o seu desmaio. Marcela beija Paulo. Rafael procura Amália. Patrícia confessa a Vanessa e Ellen que ainda é apaixonada por Antenor. René exige que Crô revele o paradeiro de sua esposa. Tereza Cristina procura Griselda.