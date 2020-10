Malhação: Viva a Diferença

Benê aceita o convite de Guto e avisa a Josefina que vai para o Rio de Janeiro. K2 convida Tato para viajar. Bóris se anima com suas aulas voluntárias no Cora Coralina. Renata aconselha Josefina a permitir a viagem de Benê com Guto. K2 afirma a K1 que conseguirá dinheiro para suas férias com Tato, e a amiga se preocupa. Anderson retoma os estudos. K1 vai com MB a Campos do Jordão. Malu e Edgar apresentam a investidores as mudanças na estratégia do Colégio Grupo. Benê parte para o Rio de Janeiro com Guto, e Josefina fica apreensiva. Benê e Guto se dão as mãos durante a viagem.

Flor do Caribe

Alberto pede a Dom Rafael que o ajude a tirar Cassiano de seu caminho. Hélio tenta fazer as pazes com Taís. Donato tenta animar Lipe e se apresenta como palhaço. Cassiano alerta Hélio para não fazer Taís sofrer. Dom Rafael conta a Alberto que Duque é um falsário. Amparo pede a Alberto para levar uma carta a Cristal, sem que Dom Rafael perceba. Cassiano aconselha Ester a ter cuidado com Alberto. Dom Rafael consegue com o delegado um mandato de busca e prisão imediata para Cassiano.

Haja Coração

Tancinha e Apolo desrespeitam o delegado. No spa, Leonora, Penélope e Rebeca se aproximam. Giovanni e Camila tentam se ajudar diante dos bandidos. Enéas confessa a Aparício que gosta de Camila. Beto aposta com Henrique que conquistará Tancinha. Camila manda Giovanni sair do carro e acaba sofrendo um acidente. Teodora e Aparício se desesperam com o desaparecimento de Fedora. Giovanni tenta socorrer Camila, e liga para Bruna. Leozinho evita que Fedora se atire de uma ponte. Beto usa sua influência para tirar Tancinha da prisão.

A Força do Querer

Joyce exige que Ritinha não use sua cauda de sereia na piscina. Dantas afirma que Cibele continuará como assessora da presidência na empresa. Silvana decide alertar Joyce sobre Irene. Leila discute com Caio por causa de Bibi. Cláudio tenta ter intimidade com Ivana. Cândida tem um mau pressentimento quando Jeiza leva seu celular de trabalho ao sair de casa. Zeca afirma que não liberará Ritinha para se casar. Jeiza discute com Edinalva. Chega o dia do casamento de Ritinha e Ruy. Joyce culpa Caio pelo fim do romance do filho com Cibele. Anita manda fotos do casamento para Cibele. Jeiza é assaltada e Zeca tenta ajudá-la.