Malhação

Dandara tenta se explicar para Gael. René insiste em reatar com Dandara. King ajuda Simplício a convencer Bete a aceitá-lo de volta. Marcelo aparece no almoço de Delma e Gael. Delma aconselha Gael a confiar em Karina. Wallace e Lincoln não acreditam em Simplício. Roberta pede para ficar com Marcelo. Duca e Bianca decidem dar mais uma chance ao namoro. João cria um falso perfil na rede social. Nando convida Delma para ouvir música, e Tomtom os acompanha. Pedro pede para namorar Karina na frente de Gael. Bianca e Duca namoram na piscina da Aquazen.

A Vida da Gente

Eva fica eufórica com a notícia do casamento de Ana e Lúcio. Ana aceita que Miguel trabalhe com ela. Rodrigo se esforça para não se abater com a notícia do casamento de Ana. Jonas fica furioso ao saber que Tiago fará um exame de DNA para comprovar a paternidade de Lourenço. Marcos pede dinheiro emprestado para Dora e eles discutem. Rodrigo confessa seu sofrimento a Lourenço.

Salve-se, Quem Puder

Kyra fica dividida entre o amor que sente por Rafael e Alan. Luna explica a Mário que Helena foi vítima de Hugo e que ela ama o pai. Ermelinda pede desculpas a Alexia. Helena apoia a ida de Bruno a Lisboa para abrir uma filial do restaurante com Micaela, e concorda que Gael substitua Bruno no Empório. Agnes e Júnior se emocionam ao ver Kyra. Renzo fica emocionado ao saber que Lucia é sua avó.

Império

Cora pede para Cristina levá-la à sala de reuniões e ouve Maria Marta falar com Silviano sobre o diamante rosa. José Alfredo, Maria Marta e Cora procuram o diamante. Cláudio elogia o trabalho de Maria Ísis. Leonardo chega em casa desleixado. Cardoso provoca Antoninho. Érika fala para Robertão que Téo se encontrará com um informante misterioso. Cristina conta para os irmãos sobre o diamante rosa. Cora se aproxima de Lorraine e tenta saber informações sobre a pedra preciosa. Ismael, Josué e José Alfredo chegam a Santa Teresa. Cláudio descobre que Leonardo está em depressão. Antoninho pede para Cardoso ser preso. O diamante cai por uma janela e José Alfredo tenta resgatar seu talismã.