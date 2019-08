Magazine Confira o resumo das novelas desta quarta-feira, 14 de agosto

Malhação: Viva a Diferença Marco encontra Peixoto, mas perde Góes de vista e teme por sua segurança. Tadeu fotografa Cida com Nina. Filipe fala com Lígia sobre a atuação de Lara. Karina beija Madureira. Marquinhos e Rafael armam para prejudicar Raíssa no concurso. Nanda comemora sua performance com Camelo, que não demonstra animação. Anjinha, Jaqueline, Raíssa e Neid...