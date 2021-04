Malhação: Sonhos

Duca afirma para Dalva que abandonará a investigação sobre a ex-namorada de Alan. Heideguer repreende Lobão pelo susto em Duca. Cobra provoca Nat ao notar que a menina observa uma foto de Alan. Dandara aconselha Mari a conversar com os pais. Pedro, Gael e João se surpreendem com o visual de Karina. Jeff sugere que Mari fale para seus pais que ele é o pai de seu bebê. Jade e suas amigas implicam com Karina, que acaba deixando a festa. Bianca ouve Sol comentar com Duca sobre o videobook que fez com João. Cobra vê Karina chorando na praça.

A Vida da Gente

Iná agradece a Laudelino pela surpresa que preparou para ela. Vitória não deixa Marcos falar sobre separacão. Alice e Manuela entram na livraria em que Vitória está com a família, e a treinadora se enfurece. Marcos descobre que sua esposa teve uma filha quando era mais nova. Celina decide sair com Nanda. Alice leva Manuela ao bar onde Felipe se apresenta. Vitória conta a verdade sobre Alice para Marcos, e ele pede a separacão.

Salve-se Quem Puder

Kyra e Alexia conseguem se esconder de Renzo e Dominique. Luna pede a Zezinho e Ermelinda para continuar com eles. Petra reclama das gravações da novela com a produtora. Zezinho e Ermelinda se arrependem e vão atrás de Luna, com Alexia e Kyra. Luna volta para a casa e conta para as amigas sobre o novo emprego. Alexia conta que ela e Kyra conseguiram uma cópia da identidade de Renzo para Zezinho informar à Polícia Federal. Zezinho se declara para Alexia.

Império

Maria Joaquina afirma a José Alfredo que irá ajudá-lo a construir seu império. José Alfredo e Maria Marta pensam na construção de sua mansão e na inauguração de sua nova empresa. Eliane ganha um quiosque no camelódromo. José Alfredo chega ao Monte Roraima e é atingido por um tiro da polícia. Josué consegue tirar José Alfredo do Monte Roraima e levá-lo até um médico. Há uma passagem de tempo. Na festa de comemoração de vinte anos da joalheria Império, Maria Marta e José Alfredo discutem. Cristina e Elivaldo repreendem Eliane por não procurar atendimento para sua doença. Reginaldo avisa que Tuane está brigando na justiça para ver Victor e Eliane passa mal. Cristina avisa à família que a mãe tem uma doença terminal. João Lucas discute com Maria Marta.