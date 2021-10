Malhação: Sonhos

Nat lê o dossiê preparado por Alan contra Heideguer e Lobão. Lobão surpreende Nat, quebra seu laptop e afirma que irá destruí-la. Karina pede permissão a Lobão para dormir na casa de Pedro. Lobão e Nat lutam, até que a menina desfalece. Lobão acredita que Nat está sem vida e pede ajuda a Luiz para se livrar da lutadora. João e Bianca comemoram a exibição do comercial do menino. Gael avisa a Duca que Nat o procurou e estava transtornada. Lobão e Luiz encontram um bilhete de despedida que Nat escreveu para Karina. João beija Bianca. João é reconhecido na rua por seu comercial e Bianca sente ciúmes. Duca e Karina encontram o bilhete de Nat e acreditam que a lutadora tenha fugido.

Nos Tempos do Imperador

Samuel acode Pilar e acusa Borges. Dolores tem um mau pressentimento. Teresa insinua a Pedro sobre Dumas e Luísa. A Madre avisa a Samuel sobre o estado de Pilar, e Guebo conforta o amigo. Tonico impede Dolores de visitar Pilar no hospital. Zayla questiona Samuel sobre seus sentimentos por Pilar. Lota afirma que só abrirá mão das múmias caso se torne baronesa. A cirurgia de Pilar termina, e Samuel se declara para a moça. Madame Lambert se preocupa com Zayla. Pedro, Teresa, Luísa e Dumas explicam a Gastão e Augusto que aquele que não se casar com Isabel poderá se unir a Leopoldina. Samuel confessa a Zayla que ama Pilar.

Pega-Pega

Arlete conta a Pedrinho que denunciou Athaíde. Malagueta nega para Antônia qualquer envolvimento com os documentos do acidente de Mirella. Athaíde demonstra que está assumindo a culpa por outra pessoa. Eric conta a Luiza que Lourenço vai ajudá-lo na investigação sobre o passado de Athaíde. Lígia sai do hospital e se recusa a visitar Athaíde. Lourenço conta a Eric que não foi Athaíde quem cortou os freios do carro de Mirella e revela que o empresário e a filha correm risco de morte.

Império

Todos esperam Xana se arrumar para ir para o sambódromo. Xênia manda Pietro seguir a van de Juliane. Silviano chora em sua casa. Daniele tenta intimidar José Pedro e depois encontra a fantasia de Maurílio. Magnólia e Severo se surpreendem com o camarote no sambódromo. Cláudio volta para casa com a família. Carmem ouve Helena falar com Salvador sobre uma exposição. Começa o desfile da Unidos de Santa Teresa. Cristina e Elivaldo tentam acalmar Cora. José Alfredo demonstra preocupação com Cora. Maurílio se irrita por causa do desfecho de seu plano. Cora tenta conversar com Cristina e Elivaldo. Começa a apuração das notas das escolas de samba e os envolvidos ficam ansiosos.