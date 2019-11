Malhação: Toda Forma de Amar

Rui garante a Rita que conseguirá a guarda de Nina, com ou sem seu apoio. Anjinha repreende Tatoo pelo beijo, e disfarça sua apreensão na frente de Cléber. Vânia estimula Jaqueline a aceitar as tentativas de aproximação de César. Milena conforta César. Regina desabafa com Lígia sobre os preconceitos de Max. Nanda pressiona Raíssa sobre sua possível viagem internacional. Camelo teme que Raíssa deixe o país. Thiago lamenta o sofrimento de Carla por Marco. Marco aconselha Anjinha a contar para Cléber sobre o beijo de Tatoo. Rita e Filipe namoram. Regina conversa com Guga. Jaqueline e Rita insistem que Anjinha conte a verdade para Cléber. Anjinha questiona Rita se Filipe sabe o quanto ela foi apaixonada por Rui.

Éramos Seis

Lola é impedida de acompanhar o marido ao chegar no hospital. Marion procura Almeida para ter notícias de Júlio. Lola se desespera ao saber que Júlio precisará ser operado. Olga sente as dores do parto e Zeca se desespera. Lola consola Alfredo. Termina a cirurgia de Júlio. Julinho reclama do comportamento de Lili. O carro de Zeca atola na estrada. Lola se emociona ao ver o retrato da família feito por Marcelo. Carlos avisa a Afonso que mandou uma carta para Inês. Lola se preocupa com o estado de Júlio. Zeca decide fazer o parto de Olga.

Bom Sucesso

Ramon aceita namorar Francisca. Paloma e Ramon conversam sobre seus novos relacionamentos. Toshi e Léo simulam uma vida de casados para os pais da japonesa. Vera promete dar uma parte de seu primeiro salário a Vicente, pela ajuda do neto. Vera surpreende positivamente Nana e Marcos ao sugerir a criação de uma plataforma colaborativa para a Prado Monteiro. Nana elogia Vera para Alberto. Patrick conta a Gabriela que o namoro com Lorena é falso. Paloma recusa o pedido de namoro de Marcos.

A Dona do Pedaço

Na prisão, Jô conhece Capitã, que dá um novo nome à moça. Maria da Paz afirma a Amadeu que não consegue pensar em um novo relacionamento. Agno pede Leandro em casamento. Capitã e Nalva ameaçam Jô. Kim convida Vivi para ser sua madrinha de casamento. Maria da Paz sofre por causa de Jô. Joana comenta com Rock sobre desconfiar das informações de Matilde. Camilo ofende Kim e Vivi. Márcio alerta Fabiana sobre Bernardo, mas o rapaz consegue enrolá-la. Antero sugere que Evelina o acompanhe em sua ida à fábrica de Fabiana. Rock questiona Dorotéia e Eusébio, e descobre que Joana pode ser filha de Maria da Paz. Kim insiste para que Vivi se livre de Camilo. Régis aposta todo o seu dinheiro no cassino. Maria da Paz declara a Rock e Joana que sua missão é resgatar Jô.