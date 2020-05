Malhação: Viva a Diferença

Tato pressiona Keyla. Lica e Tina se escondem de Mitsuko. Bóris se encanta com o trabalho de Ellen e Jota na biblioteca. Fio não gosta de ver Jota com Ellen. Marta exige que Tina avise a Mitsuko que ficará em sua casa. Tato tenta convencer Keyla a não tomar remédio. Tina avisa a Anderson que está na casa de Lica. Bóris convence Edgar a manter o estágio de Ellen. Anderson sugere que ele e Tina terminem o namoro. Roney flagra Keyla comendo escondida. Mitsuko chega à casa de Lica.

Novo Mundo

Libério descobre que Cecília é Rosa Branca. Peter conquista a confiança de Amália. Germana sugere que Elvira faça uma nova simpatia para se aproximar de Joaquim. Diara, Wolfgang e Joaquim pedem que Dom Pedro acabe com a escravidão. Thomas instala Domitila em um hotel e a orienta a permanecer no quarto até realizarem seu plano contra Chalaça. Thomas encontra Anna com Vitória em seu colo. Thomas finge emoção ao conhecer Vitória. Piatã reclama do comportamento de Jacira para Padre Olinto. Thomas desconfia da paternidade de Vitória. Jacira entrega a Ferdinando as folhas que pegou na oca de Tibiriçá. Thomas leva Miss Liu para ajudar Anna. Leopoldina e Dom Pedro se preocupam com a saúde de João Carlos. Licurgo e Germana veem Avilez e Thomas em uma conversa suspeita. Ubirajara aconselha Piatã a tentar descobrir o que Jacira esconde.

Totalmente Demais

Eliza grava um depoimento a pedido de Leila, e Jamaica se emociona. Arthur confessa a Max que não conseguiu contar a verdade para Carolina. Eliza fica surpresa ao ver Jonatas trabalhando como garçom na festa. Arthur dispensa os serviços de Florisval sem que Carolina saiba. Florisval surpreende Jeniffer tentando fugir para se encontrar com Cascudo. Cassandra planeja sabotar Eliza, mas é Jonatas quem acaba consumindo a bebida. Lorena aparece na festa sem ser convidada. Jonatas sente os efeitos da bebida que ingeriu acidentalmente.

Fina Estampa

Tereza Cristina atenta contra Marcela. Antenor aceita morar na casa de Griselda. Esther decide colocar o nome de Paulo em seu filho. Uma enfermeira comenta que Marcela recebeu a visita de uma mulher que pode ter tirado sua vida. Juan Guilherme pensa em promover Zuleika a gerente da Fashion Moto. Patrícia volta para a pousada. Griselda gosta de ver Antenor arrumar seu quarto. Durante o enterro de Marcela, a enfermeira do hospital encara Tereza Cristina.