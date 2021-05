Malhação: Sonhos

Gael obriga Karina e Pedro a limparem a academia. Lobão leva Cobra para uma luta clandestina. Jade não atende o telefonema de Cobra, e o rapaz aceita a ajuda de Karina. Lucrécia esconde seu estado de saúde de Jade. Bianca conta para Gael que Duca esteve com Nat na Pedra do Índio. Gael questiona Duca sobre sua ida com Nat à Pedra do Índio. Bianca e João conversam sobre o exame de DNA. Gael conta para Heideguer que Dalva não tem certeza de que o corpo que reconheceu no necrotério era o de Alan. Duca procura Bianca.

A Vida da Gente

Júlia chama Ana para conhecer sua casa. Vitória se irrita ao descobrir que Bárbara deixou de fazer o dever porque Marcos não a ajudou. Celina e Artur conversam depois da consulta de João Pedro. Ana conversa com Rodrigo para tentar descobrir um pouco mais sobre a filha. Júlia faz um desenho para Ana. Suzana e Alice recebem Renato para o jantar. Ana fica incomodada ao ver Rodrigo, Manuela e Júlia juntos.

Salve-se Quem Puder

Renatinha segue Kyra/Cleyde. Alexia/Josimara e Rafael preparam o ambiente para a sessão espiritual, e Renatinha chega decidida a acabar com a farsa. Helena pensa que Luna/Fiona está manipulando Téo, e Hugo lembra a esposa de que seus amigos acharam o mesmo sobre ela no início de seu relacionamento. Téo convida Fiona/Luna para um jantar em sua casa. Edgar e Bel preparam uma surpresa para Ermelinda. Helena percebe que Micaela está apaixonada por Bruno. Isaac conta que Bia aceitou entrar para a equipe. Edgar canta uma música para Ermelinda, e Dulce se insinua para ele. Gabi liga para Dulce, dizendo que Juan e Mário estão indo para São Paulo e pede que a avó hospede os amigos em sua casa. Renatinha exige que Kyra conte toda a verdade sobre a farsa de sua morte.

Império

Maria Marta explica a presença de Cristina na mansão para José Alfredo. Danielle descobre que o empreiteiro abandonou a obra de seu apartamento. Cora deixa a casa de Magnólia levando uma peça de roupa de Robertão. Érika faz um escândalo quando Robertão a beija novamente. Enrico comenta com Maria Clara a notícia que Téo divulgou sobre Cláudio em seu blog. Maria Marta comunica que sua sobrinha Amanda irá morar com eles e Danielle fica furiosa.