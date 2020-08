Malhação: Viva a Diferença

Bóris diz a Dóris que falará com Ana Maria sobre o caso de Lica. Todos sentem a falta de Tato na lanchonete de Roney. Dóris suspende Tato e K2 por mau comportamento e exige a assinatura das famílias dos dois no comunicado. Felipe discute com Lica. Ellen conta para Jota e Juca sobre a oferta de Bóris. Tina se incomoda com a proximidade entre Anderson e Samantha. MB e Felipe compõem uma música sobre Lica. Malu desconfia da ausência de Lica na escola e pede que Clara fique atenta. Ellen incentiva Keyla a pensar mais em si. Tato chega à casa de Aldo.

Novo Mundo

Chalaça incentiva Pedro a esquecer Domitila. Domitila garante a Rosa que conquistará de volta tudo o que perdeu. Germana decide abandonar Licurgo e seguir com a trupe de teatro. Piatã visita uma memória particular de Tibiriçá, que pede segredo ao rapaz. Dom Pedro questiona Leopoldina sobre Bonifácio. Chalaça alerta Dom Pedro sobre a possível invasão das tropas do General Madeira. Hugo revela que é filho de Licurgo e o novo dono da taberna. Elvira decide deixar Hugo e acolher Germana e Licurgo. Anna conta a Howard que Thomas pode ser o assassino de seu pai. Tibiriçá confessa a Piatã que se sente culpado pela morte do filho que teve no passado. Greta insinua a Schultz que Diara está fazendo o mal contra Wolfgang.

Totalmente Demais

Eliza e Gilda ficam perplexas com a revelação de Carolina sobre a aposta. Eliza discute com Arthur e vai para a casa de Débora. Arthur demite Carolina da Excalibur e avisa à jornalista que não quer mais vê-la. Eliza conta a Jonatas que Arthur a enganou e que queria apenas ganhar a aposta que fez com Carolina. Arthur pede Eliza em casamento.

Fina Estampa

Crô convence Celeste a deixá-lo fazer sua maquiagem. Dagmar fica contrariada quando Guaracy contrata Jackelaine. Quinzé dá instruções aos seguranças de Quinzinho. Teodora sugere que Danielle enfrente os jornalistas. Pereirinha reclama dos seguranças de Quinzinho. Henrique marca um encontro com Danielle para que ela converse com Pedro Jorge. A médica avisa aos jornalistas que fará uma coletiva de imprensa. Joana fala para Álvaro que denunciou Tereza Cristina à polícia. Griselda vai até sua antiga casa. Paulo chega à casa onde Esther está com Vitória.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA