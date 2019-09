Malhação: Toda Forma de Amar

Cida protege Filipe e diz que Tadeu ensinou a Nina o nome de Rita. Meg se desespera com a possibilidade de Beto ser o pai de seu filho. Cléber explica a Anjinha sua situação com Nanda. Incentivados por Lara, Lígia e Joaquim pensam em demitir Cida, mas Filipe assume que foi ele quem levou Nina para ver Rita. Jaqueline confronta Karina na frente de César. Karina pede ajuda a Lara para afastar Jaqueline de Milena. Guga e Filipe apoiam Meg, que culpa Beto por ter revelado sua gravidez a Osório. Max afirma a Regina seu desejo de que Guga seja o pai do bebê de Meg. Camelo e Serginho prometem se apoiar um ao outro. Beto, Guga e Meg vão fazer o exame de paternidade. Lara propõe que Daniel minta para Milena sobre Jaqueline em troca de dinheiro.

Órfãos da Terra

Rania tenta impedir Camila de contar a verdade à Polícia. Laila questiona Almeidinha sobre a possibilidade de proteger Rania da fúria de Dalila. Fauze fica atordoado ao lembrar de Dalila. Bruno e Teresa se preocupam com a falta de ânimo de Norberto. Abner é repreendido em seu primeiro dia de trabalho. Camila confessa a Almeidinha, Laila e Jamil que foi ela quem tirou a vida de Aziz. Valéria promete ajudar Camila. Cibele tem uma ideia para Benjamin reconquistar Letícia. Letícia afirma a Benjamin que os dois devem continuar separados, pois teme a reação das pessoas. Fauze descobre que foi Camila quem atirou contra Aziz. Dalila revela a Fauze que ele não é filho de Aziz.

Bom Sucesso

Nana diz a Mario que o beijo que aconteceu entre eles não mudará sua vida. Nana confidencia a Gisele que beijou Mario. Diogo mostra a Eric o vídeo feito para destruir a imagem de Jesse Júnior e prejudicar a venda do livro do influenciador. Nana fica reflexiva quando Paloma a aconselha a assistir à aula aberta de Sofia. Vicente convida Gabriela para passar a noite em sua casa. Gabriela mente para Paloma, dizendo que dormirá na casa de Michelly. Silvana dá novos conselhos a Mario para conquistar Nana. Waguinho pede a Sinistro para não participar do assalto à mansão. Sinistro rende Paloma.

A Dona do Pedaço

Jô cede à chantagem e dá dinheiro para Fabiana. Camilo estranha o comportamento de Vivi ao falar sobre o passado de Chiclete. Vivi ameaça processar Camilo. Chiclete diz a Vivi que precisa se livrar de Camilo. Abdias admira as fotos de Sílvia na internet. Cornélia expulsa Sabrina de sua casa e avisa que o restante da família viverá no luxo a seu lado. Sávio conforta Sabrina. Agno convida Leandro para sair. Evelina incentiva Antero a recuperar sua memória. Beatriz propõe que Otávio volte a morar em sua casa. Régis procura Maria da Paz e garante que assumirá a paternidade de Arthur, caso se confirme. Téo questiona Jô sobre Fabiana.

Novelas / Resumos do dia