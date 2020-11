Malhação: Viva a Diferença

Tato tenta impedir K2 de estragar as roupas de Keyla. Ellen estranha a reação de Anderson sobre a notícia da volta de Tina. Tato assume a culpa de K2 para Keyla, que desconfia. K1 sofre bullying na escola, e Benê e Dogão a defendem. Clara pede para ficar na casa de Lica durante a viagem de Malu. Jota fica feliz ao saber do fim do namoro de Ellen. K1 pede perdão a Benê. Dogão confessa a Dóris que foi o autor da bomba e pede para permanecer no Cora Coralina. Dogão se aplica à vaga de chapeiro na lanchonete. Samantha questiona Anderson sobre a volta de Tina. Tato exige que K2 assuma sua culpa para Keyla. Tina chega ao Brasil.

Flor do Caribe

Alberto vai ao encontro da filha na escola, no lugar de Ester. Veridiana se oferece para abrigar as crianças da ONG em seu sítio. Ester fica apavorada ao chegar na escola e ser avisada de que Alberto buscou Laurinha. Lindaura resolve acompanhar Ester até a empresa de Alberto para pegar a neta. Ester invade a sala de Alberto e ameaça o executivo. Alberto manda Hélio pegar os livros-caixa da ONG. Juliano tenta convencer Natália a se casar com ele. Hélio avisa a Cassiano que Alberto pode mandar o advogado denunciar Ester ao Ministério Público. Alberto garante a Hélio que tomará a guarda dos filhos de Ester.

Haja Coração

Apolo questiona a reação de Tancinha. Carmela ouve quando Francesca e Tancinha conversam sobre Beto. Tancinha e Apolo reatam. Penélope garante a Beto que cuidará de Tamara. Bruna pede para que Giovanni conte a verdade sobre sua relação com Camila. Leozinho trama com Dinamite seu plano para assassinar Fedora. Enéas comenta com Bruna sobre o novo relacionamento de Camila. Apolo diz que tem uma surpresa para Tancinha, quando Beto chega.

A Força do Querer

Bibi pede a solidariedade de Heleninha. Jeiza se incomoda ao ver uma mulher se insinuar para Zeca. Shirley interroga Cibele sobre seu encontro com Amaro. Amaro e Ruy conversam sobre Cibele. Zeca e Jeiza se beijam. Silvana novamente decide passar a noite jogando e inventa para Eurico que viajará para São Paulo. Bibi visita Rubinho e afirma que ele não será transferido. Nonato desconfia das atitudes de Silvana. Yuri conta para Caio que Heleninha denunciou Rubinho. Joyce conta para Ivana sua conversa com Eugênio. Bibi implora que Caio defenda Rubinho.