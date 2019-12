Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe ofende Rita, e Serginho interfere na discussão dos dois. Anjinha afirma a Marco que irá para a Bahia e o major impõe limites à filha. Lúcia pede que Jaqueline tenha cuidado com suas investigações sobre o material deixado por Zé Carlos. Filipe desabafa com Beto sobre Rita. Regina apoia Lígia. Leila provoca Rita. Osório afirma a Meg que não pagará mais sua faculdade. Jaqueline descobre o nome de Marco nos documentos reunidos por Zé Carlos, e conclui que o major possa estar ligado ao assassinato dele. Jaqueline comenta suas desconfianças com Daniel. Meg pede ajuda financeira a Filipe. César ajuda Lígia. Os alunos apoiam Celso, mas Marquinhos ameaça o professor. Marco estranha o comportamento de Jaqueline. Lara elogia Leila. Rita questiona Rui sobre seu conhecimento da separação de Lígia e Joaquim.

Éramos Seis

Inês revela a Carlos que João e Shirley jamais lhe entregaram suas cartas. Lola pede que Genu a ajude a divulgar seu trabalho. Almeida se desencontra de Clotilde, que desabafa com Lola. Julinho se preocupa com a dívida deixada por seu pai. Inês afirma que sabe que Carlos está namorando Mabel. Adelaide faz uma proposta para Alfredo, e os dois se divertem. Olga gosta da ideia de Zeca ter uma confeitaria com Neves. Justina observa quando Candoca conta seu dinheiro. Carlos comenta com Marcelo sobre Inês. Afonso conta a Inês que o namoro de Carlos e Mabel é recente. Lola sente a ausência de Alfredo. Alfredo e Adelaide ficam juntos. Emília decide notificar a polícia sobre o sumiço de Adelaide. Justina revela que enterrou as economias de Candoca. Lola sofre com a falta de dinheiro, e Clotilde sugere que a irmã dispense Durvalina.

Bom Sucesso

Waguinho sugere a Alice que faça uma campanha na rede social para encontrar alguém com o tipo de sangue compatível com o de Gabriela. Luan comenta com Waguinho que está se distanciando de Alice. Ramon conta a Tonho que desconfia de que Padre Paulo esteja escondendo algo sobre Elias. Marcos avisa a Diogo que Alberto mudou seu testamento e manda o advogado ficar longe da família. Diogo se despede de Gisele, prometendo se vingar dela e de todos. Paloma diz a Marcos que está desesperada, com medo de perder a filha. Elias se espanta ao ver Padre Paulo em sua casa.

Amor de Mãe

Davi é levado para a delegacia. Jorge apoia Estela. Lurdes convida Camila para sair com Thelma e Danilo. Davi recusa a ajuda de Vitória. Amanda paga a fiança de Davi, que planeja como libertar os outros. Miranda e Matias se amam. Wesley descobre que Jader foi coagido a confessar o assassinato de Genilson. Lídia visita Estela e constata seu sofrimento por causa de Raul. Miriam questiona o interesse de Wesley em Jader. Penha se irrita ao ver Wesley e Miriam juntos. Raul questiona Vitória sobre o passado dos dois. Lurdes pede desculpas a Érica. Álvaro comemora seu filho com Verena. Danilo e Camila desistem de jantar com Thelma e Lurdes, mas acabam se conhecendo sem saber da ligação de suas mães. Belizário ateia fogo ao galpão de Davi.