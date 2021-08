Malhação Sonhos

Karina agradece Gael por deixá-la viajar com Pedro, que fica exultante. A van de Robson enguiça na estrada. BB e Wallace vendem rifas de um jantar no Perfeitão para ajudar Jeff e Mari a voltar para o Rio. Jade convence Edgard a ensaiar a peça na praça. Heideguer estimula Wallace a usar de meios ilícitos para fazer Simplício confessar sua culpa e livrar Bete da prisão. BB estranha quando Wallace liga para Sol. Jade sabota o vestido que foi de Ana, usado por Bianca para ensaiar.



Nos Tempos do Imperador

Eudoro tira Pilar da faculdade. Tonico reclama de não ter recebido apoio dos coronéis. Thereza contraria Pedro e guarda um artefato que encontrou durante a viagem. Luísa alforria todas as crianças nascidas em sua fazenda. Eugênio questiona Jorge sobre a invasão à fazenda de Ambrósio. Licurgo e Germana pegam o dinheiro de Quinzinho. Eugênio repreende Luísa por alforriar e mudar o nome de Jorge. Pedro e Thereza chegam ao palácio. Pilar procura por notícias de Jorge. Samuel confunde uma moça com Pilar e acaba sendo detido por um policial. Luísa e Pedro se encontram e se encantam uma pelo outro.



Pega Pega

Antônia decide falar com Júlio. Tânia fica encantada com Dom. Lígia provoca Sabine na festa. Pedrinho beija Sabine e acaba sendo expulso da suíte. Júlio termina com Antônia, e Nelito a consola. Luiza comenta com Rúbia que Pedrinho pensa que ela está hospedada na casa de uma amiga da faculdade. Bebeth se nega a fazer a primeira sessão de terapia ao constatar que o psicólogo é Mathias. Júlio diz a Evandro que esconderá a mala em um guarda-volumes e dará um jeito de entregar a chave para Pedrinho.



Império

José Alfredo pede perdão a Maria Ísis. João Lucas e Maria Clara acreditam que o pai esteja escondendo uma doença terminal. Téo se prepara para a audiência. Danielle não atende o telefonema de José Pedro. Amanda vai ao quarto de José Pedro, mas ele a rejeita. Amanda visita Leonardo no hospital. Cristina discute com Vicente. Cristina paga para Maria Marta mais uma parcela do que lhe deve. Maria Marta estranha por Maurílio não querer vê-la. Salvador pede para Orville não vender os seus quadros. O processo de Téo e Cláudio é arquivado e o blogueiro é preso por desacato. José Pedro flagra Danielle e Maurílio no bar do hotel. Téo sai do fórum algemado e é alvo de vários fotógrafos.