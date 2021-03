Malhação: Sonhos

João não se interessa pela história de Ana. Jade reclama dos elogios de Lucrécia para Bianca. Lincoln vê Mari e Jeff juntos e se orgulha do filho. Jade pega o vestido de Lucrécia para ir à festa. Marcelo e Delma vão ao teatro. Lírio aposta com Jade que conseguirá ficar com Karina. Pedro, Tomtom e João chegam à festa. Wallace e Jeff esperam por Sol. Karina percebe a tentativa de Lírio e se afasta do rapaz. Jade se insinua para Duca. Karina e Pedro se surpreendem ao descobrirem que gostam da mesma música. Bianca vê Jade próxima de Duca e derruba uma bebida em seu vestido intencionalmente.

A Vida da Gente

Eva e Iná discutem. Ana vai com Manuela à faculdade encontrar Alice. Rodrigo troca olhares com Nina durante a aula. Laudelino consola Iná. Vivi fala para Cris que existem casos de vasectomia que podem ser revertidos. Ana fica abalada ao ver Rodrigo e Nina juntos na faculdade. Eva comenta com Ana que ela precisa se dedicar à carreira para sustentar Júlia. Vitória humilha Ana depois do treino. Dora convence Sofia a fazer a aula de natação. Celina comenta sua vontade de engravidar e Lourenço desconversa. Vitória se desentende com Marcos. Ana perde em sua estreia no torneio e todos reclamam de sua atuação no jogo. A tenista discute com Vitória e acaba falando sobre Alice.

Haja Coração

Apolo encurrala Flávia e a obriga a contar tudo que aconteceu para Tancinha. Beto não se aguenta de culpa e procura Tancinha para contar tudo o que fez, mas Francesca o impede de ver a noiva antes do casório. Apolo aparece com Flávia no altar. Henrique convida Penélope para conhecer sua mãe. Rebeca pede que Teodora a ajude a dar uma lição em Aparício. Teodora e Safira disputam Tarzan. Felipe e Rodrigo sugerem a Francesca e Shirlei que façam um casamento conjunto. Enéas desconfia das mentiras de Bruna. Camila tem novas e reveladoras lembranças.

A Força do Querer

Bibi descobre que Caio foi quem deu a casa para ela. Eurico reconhece Nonato travestido durante um show. Bibi confessa a Dantas que foi ela quem pôs fogo em seu restaurante. Carine assume lugar de Bibi.