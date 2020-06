Malhação: Viva a Diferença

Julinho vai à lanchonete, e Benê estranha sua felicidade. Lica pede para MB ajudá-la a criar um evento para o protesto no colégio. Luís e Marta se beijam. Benê se assusta com a aproximação de Guto. Keyla recebe uma resposta de Deco. Josefina repreende Julinho por fazer barulho perto de Benê. Mitsuko descobre sobre a manifestação organizada por Lica. Clara filma a manifestação feita por Lica, e Malu mostra para Edgar. Benê afirma às amigas que desistiu de tocar piano.

Novo Mundo

Sem perceber a presença de Thomas, Anna e Joaquim combinam de fugir. Cecília chora ao ver Libério. Leopoldina pensa em hospedar Narcisa no Solar da família. Dom Pedro dá o anel de Patrício para Domitila. Sebastião e outros fazendeiros se revoltam com a fuga dos escravizados. Germana e Licurgo tentam convencer Hugo a entrar no quarto de Thomas. Peter fica impressionado com a mudança no comportamento de Amália. Piatã tem um sonho com sua irmã. Thomas usa Vitória para ameaçar Anna.

Totalmente Demais

Carolina aceita participar do plano de Stelinha, mas estranha seu interesse em desfazer a aposta dos dois. Cida acredita que Stelinha está tramando contra Arthur. Jojô tranca Arthur e Eliza no quarto e confisca seus celulares. Carolina encontra Arthur no quarto com Eliza e desconfia de que os dois estão tendo um caso. Jojô avisa a Stelinha que fará de tudo para o pai e Eliza ficarem juntos.

Fina Estampa

Tereza Cristina revela a Crô o que aconteceu com Marcela. Teodora encontra uma das miniaturas embrulhada em seu uniforme. Paulo não gosta dos desenhos de Vanessa. Juan e Letícia decidem marcar a data do casamento. Amália visita Rafael. Tereza Cristina e Crô se livram dos cartazes da polícia. Danielle pensa em Enzo. Zuleika fica interessada em Wallace. Antenor ouve Patrícia aceitar o pedido de namoro de Alexandre. Íris e Alice ouvem Tereza Cristina e Crô falando sobre os cartazes da polícia. Amália é levada ao encontro de Rafael.