Malhação: Sonhos

Duca explica para Karina que a considera como uma irmã. Cobra comanda a aula a pedido de Duca. Pedro tenta consolar Karina, mas ela o repele. Duca convence Bianca a contar para Karina sobre o namoro dos dois. Cobra e Duca selam uma trégua. Sol paga sua matrícula na Ribalta. Sol e Pedro finalmente tocam juntos na banda montada por Nando. Wallace, Zé e Marcão percebem que Cobra ganhou a confiança de Gael e Duca. Duca combina de sair com Bianca. Lucrécia é dura com Jade por seu comportamento em relação a Bianca. Karina cai em prantos no colo de Bianca por causa de Duca.

Flor do Caribe

Cassiano avisa a Alberto que ele só verá Laurinha acompanhado por Lindaura. Doralice propõe a Quirino que eles se divorciem, e manifesta interesse em levar William com ela. Guiomar tenta convencer Alberto a procurar ajuda. Dionísio afasta Alberto e assume a presidência do grupo em seu lugar. O delegado avisa a Alberto que Hélio confirmou o depoimento de Dionísio. Alberto diz a Hélio que Dionísio não dará o dinheiro que prometeu a ele. Hélio pede ao delegado que ligue para seu advogado.

Haja Coração

Apolo enfrenta Beto e reclama de seu comportamento. Tamara afirma a Penélope que continua na terapia. Safira vai atrás de Agilson, e Ariovaldo se preocupa. Dinalda diz a Rebeca que passará a noite com Cicinho. Beto decide se afastar de Tancinha. Camila se irrita com as lembranças que tem de Giovanni. Tancinha confessa a Francesca que está em dúvida sobre Beto e Apolo. Márcia avisa a Carol que precisa falar com Afonso. Enéas se preocupa com os devaneios de Fedora no Grand Bazzar. Lucrécia flagra Safira e Agilson chegando em casa juntos.

A Força do Querer

Irene afirma a Mira que confrontará Elvira. Garcia se preocupa com o plano de Elvira para pressionar Irene e reaver suas joias. Joyce sente vergonha de sair com Ivan. Irene cobra de Eugênio as compras que fez para seu bebê. Zeca e Jeiza discutem. Abel e Zeca sonham em voltar para Parazinho. Silvana sonda Joyce sobre Irene. Ruy faz de tudo para impedir que Zeca consiga trabalho no Rio de Janeiro. Bibi avisa a Rubinho que não quer que ninguém saiba do futuro destino dos dois. Caio comenta com Jeiza sobre a possível fuga de Rubinho e Bibi. Zeca descobre que foi demitido a mando de Ruy.