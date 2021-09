Malhação: Sonhos

Gael conta a suposta história de Ana e René para Karina, que se desespera. Lucrécia descobre que está com uma infecção, e Edgard e Jade a apoiam. Karina pede ajuda a Cobra. Gael pede que Duca acompanhe Bianca para que ele possa ficar só. Cobra diz a Lobão que acredita que Karina deva saber logo a verdade. Bianca pede ajuda a Dandara. Jade reza para que sua mãe melhore, e Edgard se surpreende. Dandara apoia Gael. Com a ajuda de Cobra, Lobão encontra Karina e conta o resultado do exame de DNA.

Nos Tempos do Imperador

Samuel e Luísa despistam Pilar. Teresa arma para tentar afastar Pedro de Luísa. Guebo questiona Pedro sobre o fim da escravidão. Isabel e Leopoldina conhecem Zayla e Guebo. Nélio registra queixa na polícia sobre a fuga de Minervina e outros escravizados por Lota e Batista. Mariquinha atende ao convite de Teresa, sem saber que é uma armação para Pedro. Celestina comenta com Luísa sobre Mariquinha. Luísa vê quando Mariquinha beija Pedro. Luísa comunica que desistiu da viagem com a comitiva real.

Pega-Pega

Júlio é demitido do hotel por justa causa. Douglas entra no palco da boate para se apresentar, e é um sucesso. Douglas e Natália começam a organização do casamento de Eric e Luiza. Eric e Luiza se preparam para o casamento, e Maria Pia age para impedir. Malagueta tenta fazer Maria Pia desistir da ideia de pular do parapeito do hotel, mas é Eric quem consegue segurar a moça. Maria Pia diz a Malagueta que irá trabalhar no escritório de Genebra a convite de Sabine. Eric e Luiza se casam. Pedrinho vai para a casa de Sabine. Antônia pergunta a Agnaldo se ele sabe quem ajudou Júlio no roubo.

Império

Maria Clara confidencia a Vicente que acredita que seu pai esteja vivo. Cora decide investigar o bar de Manoel. Naná se despede de Luciano e observa o menino seguir com os pais adotivos. Maurílio recebe um telefonema misterioso. Salvador conta para Vicente que fez um quadro de Helena. Téo reclama das excentricidades de Magnólia e Severo. Téo exige que Maurílio obrigue Maria Marta a lhe dar uma entrevista. Maria Marta vai ao cemitério. Naná tenta consolar Xana. Maria Ísis ouve Felipe falando com Enrico sobre a sabotagem feita no restaurante de Vicente. Maria Marta confirma que José Alfredo está enterrado.