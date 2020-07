Malhação: Viva a Diferença

Deco se surpreende com a revelação de Keyla. Tato ofende K2. Roney estranha o comportamento de Tato. Deco se desculpa com Keyla e pede para conhecer Tonico. Dóris, Bóris, Roney e Josefina comemoram o sucesso da festa junina. Anderson tenta consolar Tato. Lica elogia o discurso de Dóris e incentiva Bóris a divulgá-lo nas redes sociais. Keyla apresenta Deco a Roney. Anderson estranha o jeito como Tina e as amigas reagem ao ver Deco e Keyla juntos. Tato se emociona quando Keyla mostra Tonico para Deco.

Novo Mundo

Joaquim se emociona ao ouvir a voz de Quinzinho. Cecília gosta de saber que é irmã de Matias. Joaquim prepara a fuga de Anna e Vitória. Cecília pensa em se casar com Libério quando Sebastião estiver viajando. Dom Pedro se impressiona com o balão de Pelópidas. Leopoldina e Bonifácio procuram Anna e Joaquim. Hugo foge de Germana. Joaquim pega Quinzinho na taberna. Dom Pedro se aproxima de Isaura. Olinto, Piatã e Jacira vão ao encontro de Vitória. Miss Liu prende Piatã e Jacira a enfrenta.

Totalmente Demais

Eliza deduz que Jonatas e Leila estejam juntos e decide esquecer o rapaz. Leila beija Jonatas. Florisval pede dinheiro a Carolina que compre remédios para sua mãe. Maristela descobre que a mãe de Florisval é uma atriz e o expulsa de casa. Rosângela atende ao pedido de Florisval e deixa o ex-marido dormir em sua casa. Lu e Jamaica ficam juntos, e Max comemora. Lili acompanha Fabinho até a Bastille. Germano pergunta à ex-mulher se ela esteve na casa de Rafael.

Fina Estampa

Tereza Cristina expulsa Pereirinha de seu quarto. Griselda reconhece Pereirinha na descrição feita por Renê Junior. Rafael avisa a Amália que irá procurar um emprego. Vanessa se preocupa com a possibilidade de Esther voltar a trabalhar na Fio Carioca. Renê estranha as atitudes de Fred e comenta com Severino. Íris pede dinheiro para Tereza Cristina. Tereza Cristina denuncia o restaurante de Renê à vigilância sanitária. Daniel tenta convencer Antenor a esquecer Patrícia. Teodora explica para Quinzinho que irá viajar. Tereza Cristina pede para o detetive descobrir quem é o verdadeiro investidor do restaurante de Renê. Juan Guilherme explica para Letícia o motivo da volta de Chiara. Renê Junior pede para morar com Patrícia. Griselda tende a acreditar nos sentimentos de Teodora por Quinzinho. Fiscais da Vigilância Sanitária chegam ao restaurante de Renê.