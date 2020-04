Novo Mundo

Dom João e Carlota expulsam Noémie do palácio real. Joaquim se declara para Anna e a pede em namoro. Thomas desconfia da intimidade entre Joaquim e Anna. Elvira é descoberta e obrigada a trabalhar no navio. Pedro promete a Noémie que seu casamento com Leopoldina não atrapalhará o relacionamento dos dois. Thomas oferece um jantar romântico a Anna. Joaquim se aproxima de Piatã. Anna aceita namorar Joaquim. Há uma passagem de tempo. Anna e Joaquim trocam juras de amor eterno. O navio atraca em uma parada antes de chegar ao Brasil. Thomas arma para que Joaquim não consiga embarcar no navio.

Totalmente Demais

Dino afirma a Gilda que Eliza tentou matá-lo. Arthur divulga a gravação de Carolina se divertindo na Austrália e deixa a jornalista constrangida. Bino leva Eliza ao Rio de Janeiro e lhe dá orientações para procurar a pensão da Fátima. Dino avisa a Gilda que não sossegará enquanto Eliza não estiver na cadeia. Na pensão, Jessy furta o dinheiro de Eliza. Rafael pede que Lu lhe indique como fotógrafo para Carolina. Eliza acaba sendo expulsa da pensão por Fátima. Jacaré observa Eliza.

Fina Estampa

Griselda invade o jantar dos Velmont. Tereza Cristina acusa Griselda e seu filho de tentarem dar um golpe em sua família. Patrícia cobra uma explicação de Antenor. Rafael namora Amália, e Zuleika critica o rapaz para Edvaldo. Renê se desculpa com Griselda. Antenor sofre um acidente com o carro de Juan. Amália avisa à mãe do acidente de Antenor, e Renê a leva até o local. Patrícia vai ao encontro de Antenor no hospital. Rafael fala para Amália que Antenor roubou o carro de Juan.

A Rede Globo não divulgou o resumo do antepenúltimo capítulo de Malhação: Toda Forma de Amar.