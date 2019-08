Malhação: Toda Forma de Amar

Góes exige que Anjinha mande um recado a Marco. Carla propõe noivado a Madureira. Serginho questiona Guga sobre o preconceito de sua família. Lígia revela a Carol que ela precisa de uma cirurgia. Daniel confessa para Madureira que gosta de Milena. Peixoto cerca Góes. Marco confessa a Neide que ainda gosta de Carla. Guga revela seu segredo a Meg e Beto. Filipe diz a Rita que Lígia retirou a ordem de restrição contra ela.

Órfãos da Terra

Laila explica a Hussein por que está separada de Jamil. Benjamin se encontra com Letícia. Helena e Elias discutem. Amin leva Jamil ao encontro de Dalila, que o avisa de seu jantar. Hussein decide ir com Laila ao jantar de Dalila. Dalila ameaça Jamil. Cibele sonha com Davi e se emociona. Mamede desaparece, e Ali e Muna se preocupam. Valéria é rude com Missade. Fauze ajuda Jamil a econtrar Laila e Hussein. Laila tem uma ideia para salvar Jamil. Péricles tenta disfarçar o incômodo com a cobrança de Almeidinha. Rania tenta acalmar Cibele. Letícia estranha o comportamento de Benjamin. Ester descobre a falsa gravidez de Latifa e conta para Abner. Bóris encontra Mamede na rua. Omar embriaga Eva. Elias pensa em Missade. Jamil humilha Dalila durante o jantar e sai de casa. Almeidinha flagra Dalila ameaçando Jamil.

Bom Sucesso

Alberto comenta com Sofia que Paloma o fez refletir. Machado avisa a Vicente que Ramon será demitido, caso não aceite o filho de volta na equipe. Diogo consegue o endereço de Paloma. Jeniffer pega o caderno de Alice e descobre sobre seu sentimento por Luan. Alice briga com Jeniffer e Lorena. Paloma fica sabendo que Ramon perdeu o emprego. Paloma avisa a Diogo que não está à venda, quando ele oferece dinheiro para ela encontrar Alberto. Alberto pergunta a Diogo por Paloma.

A Dona do Pedaço

Jô resgata a bolsa com o dinheiro que havia dado a Jardel. Régis pede perdão a Maria e afirma que se livrará de seu vício. Camilo é acionado para investigar o caso da morte de Jardel. Camilo anuncia a Lucas a morte de Jardel e interroga o rapaz. Maria da Paz e Ellen descobrem sobre a morte de Jardel e Camilo acredita que o mordomo foi assassinado. Vivi confronta Otávio e exige que o pai respeite Beatriz. Fabiana apoia Vivi. Rock ajuda Leandro a lutar. Agno dá dinheiro para Leandro comer. Rock pede que Chico lhe ajude a conseguir lutas. Otávio termina o relacionamento com Sabrina. Evelina questiona Jô sobre seu depoimento para Camilo.

Jezabel

Barzilai rememora momentos difíceis de sua trajetória no exército, com ênfase ao extermínio de profetas a mando de Jezabel. Hannibal confronta Jezabel, que volta a afirmar que ele é o assassino de Anaid e Getúlia. Milena encoraja Joana a se reerguer. Hannibal nega à Jezabel que matou Anaid e ouve dela que só continuará vivo enquanto tiver utilidade. O soldado, então, a ameaça. Soldados entram na casa de Barzilai, mas fazem barulho e acordam o general. Adad e Barzilai se enfrentam, Baruch se junta ao pai e Queila entrega uma espada ao parceiro, facilitando um tenso combate. Sidônio, enfurecido, invade a casa de Obadias e diz que vai levar Joana. Adad é acuado e revela que seu mandante é Hannibal, para espanto da família de Queila. Sidônio fica abalado e amaldiçoa Joana após ela dizer que vai deixá-lo. Miguel incentiva Thiago a investir no amor de Joana. Barzilai leva Adad rendido a Acazias e cria comoção no palácio. Hannibal confronta Barzilai.

