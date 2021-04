Malhação: Sonhos

Nat confirma seu apelido, mas desliga antes que Duca termine de falar. Pedro pensa em como fazer Bianca acreditar que Karina quer ficar com ele. Jade descobre que Bianca irá estrelar uma campanha e fica furiosa. Franz vê Jeff beijando Mari e termina o namoro com a menina. Nat ouve Heideguer e Lobão perguntarem a Cobra se ele viu alguém conversando com Dalva ou com Duca. Lobão vê Cobra provocando Nat e tira satisfações com o rapaz. Mari volta para a Ribalta, e Jeff fica radiante. Bianca ironiza Jade e a agradece por ter divulgado seu videobook. Bianca avisa a Pedro que ele precisa pedir Karina em namoro para receber a sua parte do acordo. Nat ameaça Cobra. Duca e Nat se enfrentam.

A Vida da Gente

Lourenço não consegue esconder a sensação de alívio com o resultado negativo do teste de gravidez de Celina. Marcos se declara para Dora, e os dois se beijam. O livro de Lourenço é recusado mais uma vez pela editora. Manuela e Maria prometem abrir um negócio juntas. Rodrigo vai para a festa com os amigos e deixa Júlia com Manuela. Jonas procura Lourenço. Rodrigo e Nina se encontram na festa e trocam olhares.

Salve-se Quem Puder

Hugo lembra a Helena que ninguém pode saber o que ela fez no México. Ermelinda incentiva Zezinho a se aproximar de Bel. Baggio contrata Luna/Fiona como garçonete do Empório. Graziela aconselha Alan sobre a contratação de Kyra/Cleyde. Rafael marca um encontro com Renzo. Juan tenta convencer Mário a não vender a casa, depois que ela for reconstruída. Luna mente para Zezinho e Ermelinda sobre seu novo emprego. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara se apresenta na empresa, dizendo que veio por indicação de Kyra.

A Rede Globo não divulgou o resumo do antepenúltimo capítulo de Amor de Mãe.