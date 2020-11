Malhação: Viva a Diferença

Andrezza tranquiliza K1 e garante sua segurança. Lica, Ellen, Samantha, MB e Felipe pressionam Bóris a voltar para o Grupo. Benê é aprovada para o curso de música, e Guto comemora. Clara desabafa com Malu, que chora com as palavras da filha. Lica aconselha MB a procurar K1. Lica questiona Felipe sobre sua relação com Clara. Benê pensa em beijar Guto novamente. Em seu depoimento, Kátia afirma a Andrezza que Roger criou K1 desde pequena. Roney aconselha Bóris a ajudar os alunos do Grupo. K1 relata a Andrezza todas as violências de Roger contra ela. Na reunião de pais e alunos, Marta pede a Edgar que as apostilas do colégio sejam avaliadas por um pedagogo. Kátia garante que não expulsará Roger de sua casa. Bóris chega à reunião no colégio Grupo.

Flor do Caribe

Cristal avisa a Cassiano que chegará a Vila dos Ventos no dia seguinte. Ciro fica triste porque Mila deixará Vila dos Ventos. Duque surpreende Cassiano ao aparecer no Flor do Caribe. Ester propõe sociedade a Taís. Dionísio desconfia de que Doralice tenha roubado sua medalha a mando de Quirino e decide demiti-la. Natália chega em casa com Juliano e se espanta ao ver Reinaldo.

Haja Coração

Agilson e Leozinho despistam as lembranças de Camila. Fedora reclama de seu vestido de casamento, e Teodora a repreende. Genésio ameaça as filhas de Francesca. Nair e Francesca denunciam Genésio à polícia. Todos se surpreendem com o visual de Fedora em seu casamento. Camila interrompe a cerimônia e afirma que Leozinho é um bandido. Tancinha é sequestrada por Genésio.

A Força do Querer

Jeiza fala para Zeca que pode tentar encontrar o menino que caiu com ele no rio. Junqueira não gosta da comparação que fazem dele com Rubinho. Cibele confirma a Dantas que Ruy é inocente. Rubinho se preocupa ao ver Jeiza entrar na gafieira. Rubinho foge de Jeiza e pede informações sobre a policial para um comparsa. Bibi descobre que o marido foi embora de sua festa e se preocupa. Jeiza dança com Zeca e procura por Rubinho sem que o noivo perceba. Jeiza relata que viu Rubinho na Estudantina.