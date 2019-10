Malhação - Toda Forma de Amar

Rui sonda Filipe sobre Nina e faz insinuações em relação a Rita. Meg e Guga convidam Serginho para ser padrinho de Rafael. Neide e Marco descobrem que alguém falsificou ingressos para o show do colégio. Meg chama Beto para ir ao chá de bebê, e o rapaz aparece ao lado de Leila. Leila conta para Filipe que é irmã de Cida. Rui descobre que Filipe é irmão adotivo de Nina.

Éramos Seis

Carlos e os irmãos saem para comprar o presente para Lola. Afonso fala para Inês morar com Shirley. Marlene decide fazer uma comida especial para Júlio. Clotilde lamenta a perda de Almeida. Júlio informa a Assad que não será seu sócio. Alfredo derrama o vidro de pimenta na comida feita por Marlene para Júlio. Lola se preocupa ao ver o marido chegar em casa embriagado. Clotilde se surpreende com a chegada de Almeida.

Bom Sucesso

Mário confronta Diogo. Waguinho lê o blog de Alice e se emociona. Gisele sugere que Diogo faça o teste de fertilidade. Pablo descobre que Silvana voltou a enxergar e percebe que a atriz não quer contar a Mário para não ficar sem a companhia do editor. Gisele implora para que William não conte a Nana sobre seu caso com Diogo. William pede demissão da Editora e decide fazer uma festa de despedida. Paloma fica emocionada com o quarteto de cordas que toca na mansão. Marcos e Paloma quebram sem querer o prato que Alberto guardava como recordação de Cecília.

A Dona do Pedaço

Jô vai embora com os pertences de Téo. Maria da Paz estranha a ausência de Téo em sua festa de comemoração pela vitória no concurso. Vivi sofre com as lembranças de sua infância e Berta a conforta. William se assusta com as atitudes de Jô. Téo é levado para um hospital. Jô pede ajuda a Evelina, que aciona Chiclete. A confeitaria de Maria da Paz faz sucesso e Fabiana se irrita. Yohana descobre que Téo está internado em estado grave. Vivi conversa com Beatriz sobre sua adoção. Maria da Paz é convidada para participar de um programa de televisão. Jô confessa a Evelina e Chiclete que precisou se livrar de Téo. Maria da Paz convida Beto para trabalhar em sua confeitaria. Camilo e Yohana questionam Jô. Maria da Paz descobre que Vivi é sua sobrinha.