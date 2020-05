Magazine Confira o resumo da novela Totalmente Demais deste sábado (2)

Totalmente Demais Cassandra comenta com Adele que teme sua eliminação do concurso. Arthur e Carolina implicam um com o outro. Braço avisa a Jacaré que sua foto foi reconhecida na delegacia. Euzébia se preocupa quando Lili diz que gostaria de descobrir a identidade do homem que escreveu uma declaração de amor para Sofia. Eliza conta a Dayse que venceu a primeira...