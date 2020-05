Magazine Confira o resumo da novela Fina Estampa deste sábado (2)

Fina Estampa Teodora diz a Griselda que quer se aproximar de Quizinho. Wallace se enfurece com as insinuações de Marcela sobre sua esposa. Esther fica perplexa quando Paulo se recusa a falar com Danielle. Antenor leva Patrícia até sua casa, e Griselda se surpreende. Quinzé discute com Wallace para saber o paradeiro de Teodora e Quinzinho. Griselda procura Teodora ...