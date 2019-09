Magazine Confira o novo trailer de 'Frozen 2'; clique e assista A nova produção da Walt Disney Animation promete solucionar os mistérios deixados pelo primeiro filme

A aguardada sequência das aventuras congelantes de Anna e Elsa já tem data para voltar aos cinemas. A Disney divulgou nesta segunda-feira, 23, o novo trailer do filme Frozen 2, que vai estrear no Brasil no dia 2 de janeiro de 2020. Produzido pela Walt Disney Animation e distribuído pela Disney, a animação vem para dar continuidade à história do reino de Arendel...