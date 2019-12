Magazine Confira o novo clipe natalino da cantora Taylor Swfit Ela divulgou em sua conta oficial no Youtube o clipe da inédita Christmas Tree Farm, canção feita especialmente pensando nas festas de final de ano

A cantora norte-americana Taylor Swift deu um presente de Natal adiantado para os seus fãs nesta sexta-feira, 6. Ela divulgou em sua conta oficial no Youtube o clipe da inédita Christmas Tree Farm, canção feita especialmente pensando nas festas de final de ano. No vídeo, Taylor compartilha com os fãs momentos íntimos seus e...